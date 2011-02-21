«Виагра» вложила 2 млн. в цветы

Рискованное вложение намерена сделать группа «Виагра».

Готовясь к юбилейному шоу в Москве, которое состоится уже 27 марта, менеджмент коллектива решился на весьма креативный, но рискованный эксперимент. А именно – вложить солидную сумму в такой скоропортящийся товар, как цветы. Из них планируют сделать основную часть сценических декораций, а также «изваять» платья солисткам «Виагры».

По замыслу режиссера, для каждой из девушек цветы будут подбираться индивидуально. Надежде Грановской предлагают наряд из алых роз, Альбине Джанабаевой подбирают редкие цветы, которые доставят чартером в Москву из Бали, а Ева Бушмина удивит поклонников платьем из орхидей. Точных цифр никто не называет, но, по приблизительным подсчетам, обойдется такая «оранжерейная история» в сумму более 2 млн. рублей.