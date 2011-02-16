Турнир для настоящих мужчин

Любой хоккейный болельщик хоть раз в жизни надевал коньки и брал в руки клюшку, у некоторых фанатов любительские игры стали хобби – народ по выходным собирается с друзьями и в свое удовольствие гоняет шайбу до седьмого пота. Непрофессиональные команды есть практически у каждого хоккейного клуба.

«Авторадио» предложило всем фанатам хоккея принять участие в большом спортивном празднике – открытом турнире «Все хоккей!».

С 14 по 22 февраля «Авторадио» при поддержке Федерации хоккея России проводит открытый турнир любительских команд по хоккею, сборная-победитель которого в полном составе отправится на чемпионат мира в Словакию.

Главное требование к командам-участницам – это должен быть любительский состав, никаких профи!

Первых участников турнира в эфире «Авторадио» определил путем жеребьевки известный советский хоккеист Александр Кожевников. Он вытянул из игровой чаши две визитки – первая оказалась карточкой команды из Ивановской области «Любители бани».

– Мы все ходим в одну баню, любим баню, любим спорт, любим хоккей, зимой всегда устраиваем турниры между собой, – рассказывает капитан «Любителей бани» Александр Серов.– Для этих целей даже куплен кубок!

В первый день турнира «Любители бани» сошлись на льду с командой «Бастион» из Железногорска. Идейный вдохновитель команды Руслан Шепелев, профессиональный тренер по карате, забавы ради однажды сколотил свою хоккейную команду. В «Бастионе» играют не любители – настоящие фанаты хоккея, ведь они каждые выходные ездят на тренировки за 120 км в Курск, потому что в родном Железногорске нет закрытой арены!

На турнир «Все хоккей!» команда привезла свой живой «талисман» – сварщика дедушку Толю.

– Ему уже 71 год, но он до сих пор болеет хоккеем – сам катки заливает, сам строит их, – рассказывает капитан команды Руслан Шепелев. – Играть мы его уже не пускаем, он у нас настоящая реликвия, мы сами за него будем драться…

Однако «живой талисман» не помог «Бастиону» – хоть команда и обыграла «Любителей бани» со счетом 5:1, однако выяснилось, что один из игроков «Бастиона» – профессиональный хоккеист, и команда была дисквалифицирована. «Бастиону» было присуждено техническое поражение за нарушение регламента турнира, и «Любители бани» вышли в полуфинал.

Финал турнира «Все хоккей!» состоится 22 февраля, накануне Дня защитника Отечества. Подробнее о турнире – в эфире «Авторадио», а на сайте www.avtoradio.ru можно увидеть видеотрансляцию всех матчей.