Билану и Фриске запретят петь под фонограмму?

Проблематично теперь зарабатывать «копеечку» станет на территории Чеченской Республики нашим артистам. В ближайшее время там вступит в силу новый законопроект. Он ограничивает представителей развлекательного сектора в «халтуре».

А именно - в использовании фонограммы. Как сообщили «АН» в Министерстве культуры, ее будет разрешено использовать на территории Чеченской Республики в редких случаях. Конкретно – на концертных площадках типа стадиона. Причем подобные случаи будут рассматривать индивидуально и, возможно, даже – выдавать на такую «миссию» специальное разрешение. За работой исполнителя станет следить специально созданный при Минкультуре экспертный совет. Артисту-фонограммщику запретят на три месяца появляться на эстраде. Если уличат повторно, то на территории Чечни ему могут ограничить профессиональную деятельность. По словам местных властей, таким образом они намерены избавиться от случайных людей на эстраде и взрастить настоящих артистов. Что же касается российских «гастролеров» типа Димы Билана, Филиппа Киркорова, Жанны Фриске, то к ним экспертный совет намерен подойти индивидуально.