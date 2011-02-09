На актера Садальского совершено покушение?

В непростой ситуации оказался на этой неделе актер Станислав Садальский.

Причем «шекспировские страсти» бушевали не на театральной сцене, а в его реальной жизни. Вечером неизвестные злоумышленники подожгли входную дверь в квартиру артиста. Похоже, недоброжелатели пытались сжечь его заживо. Но, видимо, услышав шум на лестничной площадке, скрылись. Возгорание удалось потушить самостоятельно.

Садальский уверен, что знает того, кто совершил нападение на его дом. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.