Блондинка с характером

Если говорить об этой исполнительнице емко, то она прежде всего – «не стандарт». Причем не только в творческом подходе, но в образе мышления. А еще Алена СВИРИДОВА имеет четкие ориентиры и принципы. И не важно – связано ли это с ее профессией или с гражданской позицией. Кто задает ей эти траектории, выяснили «Аргументы неделi».

- Алена, недавно вы появились как одна из участниц в телепроекте «Танцы со звездами». Эксперимент? Или решили таким образом напомнить о себе?

– Скорее приобретение нового опыта. Хореографией я ведь раньше никогда не занималась. А учиться новому любила всегда. Так что выложила новый клип «Можно» в Интернет – и направила свои силы в другое русло. И сил, и времени уходит на это много. Поэтому на все остальное пришлось «подзабить». Опять же, конкуренты сильные. (Улыбается.) Очень нравятся пары Аня Гавриленко и Дима Мазуров, Лена Кулецкая и Егор Пазенко. Артистичные и рвущиеся в бой. Думаю, у них есть все шансы.

– Они уже стали любимчиками жюри?

– Вряд ли. Но я в эти ряды тоже не попала.

– Для вас важно быть «фавориткой»?

– Это, конечно, неплохо. Но не самое главное.

– А что же вы берете за основу? Уж не патриотизм ли?

– Не люблю трепа на эту тему. Лучше вместо слов научиться делать для своей страны и себя элементарные вещи. Ну, вот, к примеру, есть такие «патриоты», которые почему-то выносят из дома мусор, но оставляют его на тротуаре. Я его беру и несу в мусорный бак. Потому что мне не все равно, как выглядит моя улица. И мне небезразличны процессы, которые происходят в моей стране.

– Давайте конкретизируем рассуждения…

– Сейчас все недовольство народа пытаются спихнуть на национальную почву. Люди давно раздражены, и им подсовывают образ врага. В данном случае в него очень хорошо вписываются кавказцы. Я уже неоднократно слышала разговоры на антикавказскую тему. Но ведь это просто попытка найти виноватого во всех бедах. Ситуация должна поменяться. У нас многонациональная страна, и, если мы не будем это брать за основу, – подложим под себя ядерную бомбу. У нас по большому счету взрыватель тикает, и ее уже нужно обезвреживать. А такие изречения, как недавно мы услышали от Жириновского, – могут привести чуть ли не к войне.

– Каким вы видите решение проблемы?

– Это вопрос не одного дня. Ведь у нас ничего не делается для того, чтобы в обществе была толерантность. У нас не снимается никакого кино, которое ее пропагандировало бы. Наоборот, краски сгущаются. Кавказский след – лишь верхушка айсберга, которую пытаются нам показать. И все негативные эмоции направить в эту сторону. Я не политолог и, конечно, такую проблему единолично сходу не решу. В любом случае это прерогатива людей думающих, а таких сегодня меньшинство. Молодое поколение сейчас нечитающее, непишущее. Оно более прагматичное, живущее сегодняшними сиюминутными потребностями. Сплошные рекламные речевки. Общество было очень бедное, и ему было нечего потреблять. Когда появился «продукт», оно стало жрать в три горла и заменять этим все ценности, которые были раньше. Вот и выяснилось, что нация и та духовность, которой мы сильно гордились, – уже потеряны. А сегодняшним гордиться особо-то и нечем.

– Как насчет демократии?

– А она у нас есть? Наверное, самый ее яркий пример – судебный процесс над Михаилом Ходорковским. (Иронично улыбается.) Лично у меня степень виновности господина Ходорковского вызывает большие сомнения. Это все политические игры. И так было всегда. Вспомните времена Ивана Грозного. Могли ведь согнать в яму всю семью, родственников и слуг. Так что у нас ничего не меняется, кроме декораций. Слово «демократия» – это не про нас абсолютно.

– В нашей стране есть оппозиция. И против кого она «дружит»?

– Вы Немцова и Лимонова имеете в виду? Это же смешно. Они скорее опереточные персонажи, нежели явная оппозиционная сила. Нет ее у нас в стране. Видимо, россияне боятся идти в ярые оппозиционеры, так как обычно это плохо кончается.

– А как же ваш коллега Юрий Шевчук?

– Он высказал то, что хотел. Точнее, пытался это сделать. Был ли он услышан – вот в чем вопрос. Мы ведь привыкли к власти и совсем разучились думать. Тем более – принимать решения. Поэтому серьезных предпосылок для подобного «оппозиционного геройства» у нас пока нет.

– Но ведь проходят различные акции. Народ объединился против мигалок на дороге…

– Ну, это святое. (Улыбается.) Конечно, мигалки и свистелки должны быть только у «скорой помощи», МЧС, милиции – и все. Остальное – неприемлемо. Что же касается «дружбы против чиновников», то у нас это сейчас что-то вроде кружков по интересам. Наверное – правильно. Такая своеобразная получается оппозиция, которая ни для кого не представляет опасности. Зато мы можем сказать, что у нас народ выступает против «ведерок на дороге». И у нас демократия. Но это все детские игры. Хотя, конечно, из мелочей и составляется потом общая картина.

– У вас есть возможность обратиться к нашему министру культуры с любым вопросом. Вопрос «как мы до этого докатились?» – не задавать… Итак, о чем будем спрашивать?

– Кто теперь несет ответственность за культурный уровень нашего народа? Интересно, существует ли у нас сегодня какой-то эталон культурного человека? Того, к кому нужно стремиться. Раньше все-таки у нас была культурная интеллигенция. А сейчас…

– А разве светское общество – не культурная элита?

– Кто именно? Ксюша Собчак и Настя Волочкова? Но, собственно говоря, чего на зеркало пенять… Любовь Орлова – это понятно. Майя Плисецкая – тоже все ясно. Хотелось бы такого уровня достичь. А сейчас нет кумиров, на которых можно равняться. Сплошные мальчиши-плохиши и дрянные девицы, которые открыто плюют на все ценности, включая культ семьи.

– Вы считаете, он в нашем обществе еще остался?

– В нормальном виде практически нет. Начал мутировать еще с 90-х годов. Когда у мужчин появились деньги, куча женщин были готовы за этот высокий уровень жизни закрывать глаза практически на все. Сейчас, мне кажется, будет еще усиление этого маразма. Возможно, тогда женщины сами поймут, что они должны быть строже и требовательнее.

– А может, нужен какой-нибудь наш женский «заговор»? С определенными правилами игры, жестким уставом?

– Возможно. Нужна женская солидарность, а не такая вот женская «сучность». Через букву «ч». Каждый должен охранять свой и чужой семейные очаги. Потому что если ты оберегаешь чужой очаг – вероятно, что будут охранять и твой. Но для этого нужно опять же морально подрасти.

– Как-то вы сказали, что при словосочетании «российский шоу-бизнес» вам становится неловко…

– Потому что продукт этот – исключительно для внутреннего пользования, как и женские байковые панталоны с начесом. В них было очень тепло, но, не дай бог, сверкнуть ими – стыда не оберешься! Так и со словами «российский шоу-бизнес». Главная его проблема – низкий уровень. На Западе он несоизмеримо выше. У нас есть много талантливых людей. Но артистов мало. Потому что наша публика нетребовательна. С понятием «бизнес» еще смешнее. Когда иностранцы, узнав, что ты звезда, наивно спрашивают про платиновые диски и представляют, соответственно, твои доходы, чувствуешь: вот оно – торчат эти голубые панталоны из-под юбки, и позор этот можно смыть только кровью. (Смеется.)

– А собственно говоря, зачем нашим «селебрити» другие стандарты и нормативы? Ведь сегодня многие лезут в «телеящик» лишь для того, чтобы потом подороже продать себя на «ярмарке невест». Согласитесь, проще пойти в ресторан и «высидеть» себе там «папика»?

– И что, это сделает из тебя артиста? К профессии это не имеет никакого отношения. Меня веселит подобная позиция, как и сумка «Биркин». У меня никогда не будет таких вещей, потому что противно. Это все павлиньи перья, говорящие о человеческой слабости и несостоятельности, которую пытаются спрятать за бренды. Отвлекающий маневр. Впрочем, как и многое в нашей стране.