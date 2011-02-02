Протест – это тоже позиция!

Александр Буйнов не дает интервью. Это его принцип. С недавних пор артист предпочитает не разменивать себя на светские диалоги. В чем причина его протеста обществу выяснили «Аргументы неделi".

- Александр, в последнее время вы откровенно игнорируете светские мероприятия и прессу.

– Нет времени, чтобы разменивать себя на пустышки. К торжествам друзей это, конечно, не относится. В остальных случаях я «отшельничаю». Надоело рассказывать миру о том, как я отдохнул или какую машину купил. Вокруг полно других важных тем. Вон посмотрите, что сегодня в стране происходит. Капитализм со звериным оскалом. Наша демократия и сегодняшний строй мне непонятны. После двадцати лет распада великой империи народ опять стал интересоваться тюремной тематикой. Конечно, он никогда от этого далеко не уходил. Потому что менталитет у нас такой. У нас все за то, чтобы посадить преступника, а потом жалеть этого сидельца. В Америке подобных вещей не бывает.

– Может, любовь к шансону связана не с жалостью, а с отсутствием музыкальной альтернативы? Попса-то сегодня вообще никакого «месседжа» не несет.

– Согласен. Но не вся. Хотя в своей массе популярная музыка стала походить на эпилептический припадок. В шоу-индустрию сейчас идут не ради творчества или хотя бы самореализации. Народ туда идет тупо «торговать» лицом. Посмотрите, сплошные же фрики. Фриковость – полезная штука, но не в сегодняшнем формате. Раньше она была протестной. Сейчас это тупой стеб. Порой пошлый, бесталанный, похабный. В общем, за что боролись, на то и напоролись. Но попса себя никогда не изживет. Все равно будут девочки в купальниках, с двумя прихлопами и притопами. И олигархи будут приглашать их на корпоративы. Конечно, не для того чтобы послушать, а для того чтобы посмотреть. Послушать они шансон пригласят, ну, или меня. (Смеется.) Кстати, в свое время мы с Александром Градским тоже фриковали. У нас такая антисоветчина была в «Скоморохах». Причем было не только дуракаваляние, но и в лоб сказанные тексты.

– А в своем творчестве вы когда-нибудь подражали коллегам?

– Разве что великим «Битлз». Ну, кто им только не подражал.

– Из молодых артистов есть те, кого считаете сильными конкурентами?

– Не вижу того, кто мог бы работать и претендовать на мою нишу. По крайней мере пока. Что же касается востребованности, то, безусловно, это «Виагра». «Корни» – неплохой проект. Хотя лично мне не нравятся мужики со сладкими голосами. Мне ближе Род Стюарт, Мик Джаггер, к примеру. Из наших с удовольствием слушаю Сукачева. Группа «Би-2» интересная штука. Бываю даже на их концертах. Земфиру практически не слушаю. Но она, конечно, звездень. Она – как «Черный квадрат» Малевича.

– Эта картина – всего лишь грамотный концепт. Пустота…

– Согласен. Но он заставил всех умников стоять возле картины, приложив палец ко рту, и с умным видом рассуждать о ее философском смысле. Согласитесь, это гениальный развод людей, «разбирающихся» в искусстве. Но Земфира талантлива не только в умении делать интересным многоточие. В ее текстах, манере исполнения чувствуются жизнь, эмоции, где-то обреченность… Кстати, мои тексты ведь на первый взгляд тоже просты. Но если в них вслушаться – понимаешь их суть, и они перестают быть такими легковесными. Опять же люди, которые знакомы с моим творчеством, вряд ли охарактеризуют меня как сугубо попсового исполнителя. Ведь там есть и нотки рок-н-ролла, а где-то и битловское звучание.

– В связи с кризисом многие ваши коллеги изменили не только райдер, но и технические требования по концертам. То есть перешли на экономвариант.

– Это их право. В моем райдере никогда не было особо сложных элементов. С балетом я практически не работаю. Но со мной на площадке музыканты. В остальном… у меня нет бутербродов с черной икрой, шампанского и дорогого алкоголя. Я вменяемый человек и знаю, как живут наши люди за пределами Садового кольца. Вообще непонятно, как они выживают при нашей социальной политике.

– Давайте конкретизировать.

– Ну взять хотя бы наше ЖКХ. Сегодня многие эти учреждения отдаются чуть ли не в частные руки. Необоснованно растет квартплата. Но наш совковый менталитет и его капиталистический принцип – урвать сегодня – реально опасная штука. Люди замерзают в квартирах, а ответственности за это никто не несет. Как дело доходит до того, что нужно заменить пришедшую в негодность систему – жэкэхальщики тут же исчезают. Эти дельцы получили «бизнес», но не подумали, что им все достается от советского прошлого. Всему этому «добру» по 50–70 лет, поэтому туда нужно вкладывать деньги. Они эту кормушку себе во власти отлоббировали, а народ теперь мучается.

– Сплошная коррупция…

– Да, может, они это из благих побуждений делали. Но по-русски. Через взятки. (Улыбается.)

– А с вас часто вымогают взятки?

– Нет. Видимо, боятся.

– Уж не вашего ли членства в партии «Единая Россия»? Кстати, вы, как тамошний «свадебный генерал», много имеете бонусов?

– Я бы так о себе не сказал. Туда попал, когда это движение еще не было партией. Все началось в 1999 году. Было общественно-политическое движение ОПОД «Единство». Я из любопытства присутствовал на их конференции по приглашению моего друга. Общался и присматривался к ним чуть больше года. Подружился с ребятами-афганцами. Тогда я ездил по горячим точкам с концертами для наших воинов, чтобы поддержать их моральный дух. Мы все понимали, что в происходящем было много крови, несправедливого. На этой почве как-то и сошлись. Потом я участвовал в их встречах. В конференциях от движения. Стал сам с речами выступать. В общем, так и затянуло. Что же касается бонусов, то у меня их как-то никогда от партии не было. Может, кто-то из коллег имеет? (Смеется.) Так надо узнать. А вообще заметил, что в последнее время я частенько не могу позволить себя оставаться безу­частным. Некоторое время назад у меня был квадроцикл. Так я надевал очки, шапку и «патрулировал» нашу местность. Если видел, как какие-то мужички что-то выбрасывают (а бывало, что и на машинах сгружали), то я играл в рейнджера. Пальну из ружьишка в воздух и заставляю их обратно все загружать и увозить. Мог, конечно, нарваться, но везло. А что делать? Разрешить так по-хамски устроить помойку в лесу на шикарной поляне? Короче, пока он у меня был – играл я в эту игрушку и таким образом помогал экологии.

– А как насчет игр в статус?

– Иногда приходится и это делать. У птиц он наличием перьев исчисляется. У нас другими штуками. Но я не любитель этого. Из машин предпочитаю внедорожники, джипы. Если бы можно было – я на БТР бы ездил. Но тяжело. В Москву, наверное, не пустят. (Смеется.) А вот в отличие от моего продюсера (по совместительству супруга артиста. – Прим. ред.) лимузин я не признаю. В остальных приоритетах мы с Аленой всегда находим взаимопонимание. Хотя отношения у нас и темпераментные. Порой такие споры и страсти бушуют.

– Кстати, такие эмоции неплохо было бы перенести на театральную сцену?

– По идее, нужно идти в ГИТИС преподавать. Образование соответствующее у меня имеется. Да и не единожды был зван в альма-матер. Но не могу пока расколоться. Пока я этим творчески не горю. Сейчас я выпустил пластинку «Буйнов – Про любовь». Про чувства к Родине, жизни, девчонкам. Я сегодня весь в музыке. Делать хорошо и полноценно можно что-то одно. В противном случае – крах. Из-за этого рушилась не одна великая империя.