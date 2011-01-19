Пацан, которому больно

Первое приглашение в кино Алексей ПАНИН получил в 23 года от самого Глеба Панфилова, снимавшего тогда картину «Романовы. Венценосная семья». Однако широкая известность пришла сразу после эпизодической роли в комедии «ДМБ». Затем актер снялся еще более чем в 50 фильмах и сериалах. В обычной жизни Алексей имеет репутацию скандалиста. Например, у него до сих пор идет настоящее сражение с бывшей гражданской женой Юлией Юдинцевой за то, кому воспитывать их трехлетнюю дочь Аню.

- Алексей, почему вы так часто играете в кино отрицательных персонажей? В сериале «Ангел-хранитель» – криминального авторитета, в фильме «Даун Хаус» – наперсточника… Может, в детстве вы и сами были отъявленным хулиганом?

– Да не был я таким уж хулиганом! Хулиганами становятся дети, которых родители выбрасывают на улицу в возрасте шести-семи лет. И тогда ребенок начинает собирать бутылки и бычки, нюхает в подъезде клей, а затем бьет кирпичом по голове прохожего, чтобы сорвать с него шапку. Вот это хулиган! А все остальное – это нормально. Все лазили за яблоками по чужим садам и огородам, срывали уроки, прогуливали… Я вырос в обыкновенной советской семье, с шести лет занимался спортом – водным поло. Всегда был при родителях, они забирали меня из школы, кормили, везли в бассейн, потом я был на продленке…

Что касается кино, я никогда не ставил на той или иной роли штамп: «Я играю злодея!» С моей точки зрения, я никогда не играл злодеев. Ни в одном фильме не решал задачу: «играю злодея или играю хорошего».

– А как же скандальный фильм «Жмурки»? Разве там вы не в роли откровенного бандита?

– Ну, бандит, да. Да у нас полстраны бандитов! Половина ездит с мигалками, половина в милицейской форме. Но, с другой стороны, «Жмурки» – это комикс, пародия, и совершенно нельзя к этому серьезно относиться. Потом, в фильме меня переозвучивал Юрий Гальцев. И я там говорю не своим голосом! Этим, я считаю, мою роль испортили. Она была сыграна немножко по-другому. Например, когда из меня вынимали пулю, я играл пацана, которому больно, который, стиснув зубы, сжимая кулаки, мужественно рычит от боли. А режиссер заставил Юру визжать, как свинья резаная. Может, для жанра комикса-пародии это и лучше. Но я играл совершенно другого персонажа…Так вот, если говорить глобально, люди не бывают плохими или хорошими, они бывают разными.

– Что интересного вы сыграли за последнее время?

– Только что исполнил роль молодого Бориса Годунова в фильме режиссера Александра Даруги «Грозные времена». Я прочитал много разных материалов о той эпохе и, конечно, представлял себе, кто такой мой персонаж. Но это все равно был мой вымысел, ведь никто не знает, каким в действительности был Годунов. Я пытался играть не Бориса, но и не себя, понимаете? Пытался медленно, не как обычно это делаю, говорить, по-другому смотреть, поворачивать голову...

– А как насчет внешнего сходства?

– По сохранившимся рисункам, гравюрам, Борис Годунов – такой монголоидный человек. У него были длинные висящие усы, как у запорожского казака. И если бы мы сделали точное внешнее сходство, как на репродукциях, зрители не поверили бы в это. Поэтому наклеили только бороду и усы. И так, на мой взгляд, Борис выглядит достовернее.

– Алексей, а кто из актеров, ныне живущих или уже ушедших из жизни, является для вас примером служения профессии?

– Леонид Куравлев. Мы с ним не снимались вместе, но мне посчастливилось провести с этим актером три дня на фестивале. И мы замечательно общались, очень хорошо ладили. Прошло уже восемь лет, и я до сих пор вспоминаю ту нашу встречу как подарок судьбы. Общаться с актерами старшего поколения всегда интересно. Много и сейчас хороших артистов, но те, перед которыми я преклоняю колени, уже, к сожалению, ушли из жизни: Георгий Бурков, Олег Янковский, Олег Даль, Александр Кайдановский, Владимир Высоцкий, Василий Шукшин...

– Скажите, а с детьми, то есть с маленькими актерами, вы в кино снимались?

– Была такая картина Игоря Масленникова «Тимур и его коммандос». И там я играл с мальчиком Петей Кадочниковым, правнуком великого Павла Кадочникова. Он был достаточно взрослый уже, лет 7–8. А вот в другой картине мне пришлось играть с совсем маленькой девочкой. Она оказалась очень талантливой. И соответствовать ей было крайне сложно, я, между прочим, боялся этих съемок. Потому что понимал: если ребенок талантливый, переиграть его невозможно. Вообще с детьми сниматься сложно. В кино всем известно: дети – как животные, они быстро устают и с ними всегда много хлопот.

– И в жизни с ними много хлопот! Как вы справляетесь с воспитанием трехлетней дочки Анечки, если вы все время на съемках, в разъездах?

– Нормально справляюсь. Нюся – тусовочный ребенок в том плане, что она часто со мной ездит и на съемки, и на спектакли, и на встречи. Она хорошо общается и с детьми, и со взрослыми. Она уже сама в принципе взрослый человек. С детьми и надо общаться, как со взрослыми, абсолютно естественно. Но при этом всегда помнить, что они все равно дети и иногда им нужно делать скидки и послабления.