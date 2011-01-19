Фриске и Казанову втянули в кровавую историю?
№ 2(243) от 20.01.2011 [«Аргументы Недели », Марина ПЕТРОВА ]
Группа «Король и шут» готовит к премьере известный во всем мире мюзикл о Суинни Тодде. Это абсолютно новая интерпретация истории о демоническом цирюльнике. При этом основная идейная линия английской «страшилки» останется прежней. Планируется, что в театрализованной кровавой эпопее примут участие не только пишущие к ней музыку лидеры «Короля и шута» братья Горшеневы, но и другие знаменитости. Говорят, что на роль «подельницы» Тодда рассматривают кандидатуру Жанны Фриске. Роль супруги может достаться «фабрикантке» Сати Казановой. Премьера спектакля планируется на осень.
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