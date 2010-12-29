Я стала свободной!

- Уходящий год выдался насыщенным. Я наконец-то развелась и стала свободной. Подарила маме обустроенное жилье в Пскове, куда она и переехала. У мамы там сестра, родственники, ей там веселее. Недавно я закончила свой первый сольный музыкальный альбом «Все из-за тебя» и в следующем году планирую его выпуск. С программой «Спокойной ночи, малыши!» мы отметили 45-летие.

В этот Новый год работать не буду. Мы отметим его с Николаем Басковым в Турции. Коле я подарю туфли, которые называются лоферы. Он их обожает. Я купила без примерки, так как знаю все его размеры и вкусы.

Самый запоминающийся Новый год был у меня два года назад. Мы тогда только что сблизились с Николаем, и наши чувства были в самом разгаре. Новый год мы встречали не вместе, но все время были на телефонах. Для меня не было праздника, а были одни телефонные переговоры.

Если говорить обо мне, то не люблю получать полезные подарки. Все, что необходимо, я покупаю себе сама. Поэтому всегда жду от любимых людей на Новый год чего-то неожиданного и приятного.

Желаю читателям газеты «Аргументы неделi», чтобы в новом году сбылись ваши самые смелые, самые невероятные мечты! Не бойтесь фантазировать и осуществлять желаемое! Говорите друг другу комплименты, цените время, которое нельзя вернуть!