- Год выдался для меня очень удачным. Я купил новую квартиру, и моя пара выиграла чемпионат мира среди юниоров.

Отмечать наступающий буду с друзьями в Сингапуре. Там тепло, а после «Ледникового периода» хочется погреться. Будем играть в теннис и гольф.

Самый запоминающийся Новый год был у меня в 15 лет. справляли его у моего друга в Королеве. Тогда стояли 45-градусные морозы, и в новогоднюю ночь не выдержали отопительные системы, сломалась плита. Пили и ели при свечах, завернувшись в покрывала. Зуб на зуб не попадал, так было холодно.

А Дедом Морозом я был, когда мы жили в Америке. Тогда дочка меня так и не узнала. А вот моего друга Тиграна в очередном Деде Морозе она узнала и с сожалением сказала: «Так все-таки ты не настоящий!» Но все равно я считаю, что детей надо обманывать до победного конца, говорить им, что Дед Мороз существует.

Желаю всем счастья, улыбок, любви и поменьше автомобильных пробок!