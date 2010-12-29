У сельской жизни свои преимущества

- Летом переехали с женой за город. Я человек московский, всю жизнь прожил в городе. Но, как оказалось, сельская жизнь тоже имеет свои преимущества. Там с семьей и встречу Новый год.

А после полуночи начнем наносить визиты друзьям в ближайшем Подмосковье. Многие из них – известные творческие люди. Поэтому проблем с культурной программой не будет. Я тоже выступлю, меня никогда не надо уговаривать.

Самый необычный Новый год был у меня в самолете, когда возвращался из Канады. Вокруг сидели одни иностранцы, не с кем было даже по-русски поговорить. Стюардесса принесла мне две маленькие бутылочки шампанского, я сам их открыл, сам с собой чокнулся и сам с собой по московскому времени встретил Новый год. Это было в 90-е. Я был холост, одинок, и мне было даже любопытно встретить Новый год в полете.

Дедом Морозом я пару раз пытался обрадовать свою дочку. Но, к сожалению, долго обманывать ее не удавалось. На пятой минуте она меня раскусывала. Видимо, я не совсем настоящий Дед Мороз.

Всем побольше позитива в семейной жизни, в работе, в отношении друг к другу!