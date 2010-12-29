Встречу с Дедом Морозом
Анастасия Волочкова, балерина
№ 51(241) от 29.12.2010 [«Аргументы Недели », подготовила Татьяна Никишина ]
- Этот год принес мне насыщенный концертный тур по Южной Америке, где я встретила много хороших людей и приобрела тысячи новых знакомых. А недавно в Кремле прошел мой юбилейный концерт, на который пришли мои друзья – звезды эстрады и кино. Получилось яркое динамичное шоу, которое, надеюсь, очень скоро увидят и телезрители.
Новый год я буду встречать дома с дочкой Аришей и бывшим мужем Игорем. Он наверняка сам приготовит праздничный ужин и оденется Дедом Морозом. Никак не могу забыть наш совместный с Игорем Новый год в Таиланде. Было очень жарко, и наши чувства тогда были в самом разгаре.
Читателям «Аргументов неделi» желаю мира и любви! Пусть никто не будет одиноким в 2011-м!
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