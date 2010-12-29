Гламурная Баба Яга

На днях в Петербурге завершились съемки новогоднего телевизионного мюзикла «Морозко» по заказу канала «Россия». В нем Юрий Стоянов сыграл Морозко, Верка Сердючка – Злую Мачеху, Николай Басков – Ивана Царевича, а Кристина Орбакайте стала персонажем по имени Баба Я.

- Не слишком ли красивой у вас вышла Баба Яга?

– Мы решили, что я должна стать продвинутой Бабой Ягой. Новый год, сказка – и зачем детей пугать? Баба Я – меня здесь так называют – дама гламурная. Продюсеры опять же обещали: «Не бойся, нос тебе клеить не будем! Будешь красивая!»

– Как оценили новую роль ваши близкие?

– Супругу нравится, когда я перевоплощаюсь. Он специально приезжал на съемки из Америки. Дети уже вообще ничему не удивляются: я ведь играла и мужчину, и ребенка, и пожилую женщину…

Все декорации и костюмы очень красочные, увидев в съемочном павильоне настоящий лес, я ахнула. 30 натуральных великолепных елок. В фильме будет немало чудесных превращений. Ведь герои нашего мюзикла живут на пересечении двух сказочных миров: народной сказки и современного ТВ. Баба Я может оказаться ведущей сказочного прогноза погоды в Тридевятом царстве. Надеюсь, будет смешно.

– Где будете встречать Новый год?

– Этот Новый год точно встречу с семьей, потому что выдался редкий случай, когда все будут в Москве: и Никита, и Дени, и мама. Обязательно произнесу тост: чтобы все плохое осталось в старом году, чтобы нам войти в Новый год с позитивным настроением, с надеждой.

– Как продвигается строительство Театра песни Аллы Пугачевой в Санкт-Петербурге? Алла Борисовна как-то сказала: «Строю не только для себя, но и для Кристины».

– Проектом занимаются опытные люди, которых мы давно и хорошо знаем. Из-за кризиса в системе произошел сбой. Но сейчас процесс пошел. Надеюсь, его ничего не остановит.

– Кристина, как успехи у ваших сыновей? Радуют вас?

– Дени растет и радует всех. Никита увлечен кино – учится в Нью-Йоркской киноакадемии, где собраны талантливые ребята со всего мира. Уже снимает короткометражки. И как актер пробует сниматься. На днях в прокат вышел фильм «Елки», где он сыграл в эпизоде. В фильме «В гостях у сказки» Григория Константинопольского у него главная роль. Но фильм с замечательными актерами Светланой Ходченковой, Михаилом Ефремовым, Игорем Верником по непонятным причинам второй год не может дойти до зрителя…

– Похожи сыновья на свою маму?

– В каком-то плане они повторяют мою судьбу, только я была одна, а их двое. Я езжу в отпуск всегда с ними, стараюсь добирать дефицит общения. В детстве я жила у бабушки и прекрасно помню свое состояние ожидания мамы. Теперь сама постоянно гастролирую, но, как только выдается свободный день, стараюсь с ними и в кино пойти, и в театр, как-то еще пообщаться…

– Интересно, что вы наметили для себя на 2011 год? Будете ли продолжать сниматься в кино, ведь на вашем счету уже почти 30 фильмов?

– Не люблю делиться планами. Во-первых, боюсь сглазить. Во-вторых, время такое нестабильное, проекты возникают один другого краше, и тут же лопаются. Знаю, что весной будут интересные съемки, что на выходе фильм «Любовь-морковь – 3». На 3 марта запланирована премьера, где мы опять играем с Гошей Куценко. Компанию нам в фильме составили такие замечательные актеры, как Лия Ахеджакова, Владимир Меньшов, Михаил Козаков, Иван Ургант и другие.

– Каким был ваш самый яркий новогодний праздник?

– Когда мне было лет шесть-семь, нам прислали с Украины огромный красивый арбуз. По тем временам это было в диковинку, поэтому мы с бабушкой (так как мама почти все время пропадала на гастролях) решили, что разрежем этот арбуз сразу после боя курантов. Ожидание этого события переполняло мою душу и даже отодвинуло на второй план ожидание Нового года! Собрав всю силу воли, я досидела до полуночи не заснув. И вот наконец чудо свершилось, и арбуз разлетается на куски. Я хватаю его, пробую… Тогда я испытала жестокое разо­чарование. Прошло столько лет, а я до сих пор помню этот солоноватый вкус.

– Вам то и дело приписывают самые разные диеты, однако вы их упорно отрицаете!

– Никаких диет я уже давно не соблюдаю. Однако время от времени экспериментирую. Устраиваю, например, разгрузочные дни, когда ем овощи и фрукты, пью кефир и чай с молоком. В любые дни воду пью без газа.

Я католичка, а католики не так строго придерживаются поста, как православные. Поскольку много времени нахожусь в дороге, в переездах (а это происходит днем и ночью!), следить за правильным питанием, за диетой, где все будет расписано по минутам, сложно.