Кризис не ощущаю

- Кризис я в этом году особо не ощутила – было много работы. Снялась в сериале «Любовь не предлагать», в спектакле «Джентльмен» театра «Современник» у меня одна из главных ролей, на НТВ начала вести передачу «Живут же люди».

Самый незабываемый Новый год был у меня в пять лет. Я встречала его с бабушкой и дедушкой. С дедушкой мы придумали, что находимся на Карибах. Это была первая ролевая игра в моей жизни. Бабушка приносила нам коктейли с трубочкой, а мы с дедушкой разговаривали с акцентом.

Снегурочкой я даже подрабатывала, когда была студенткой. И если с детьми было легко, то взрослые корпоративы я не любила.

Подарки я дарить люблю. В компьютере даже веду подарочную страничку, куда записываю желания друзей и близких. Если говорить обо мне, то родственники дарят мне книги. Они знают, что я собираю «Библиотеку всемирной литературы». Книги будут хорошим подарком и для моих будущих детей.

Желаю всем здоровья! Когда в здоровом теле здоровый дух, тогда можно и творить, и созидать