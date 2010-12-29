Быть Снегурочкой – большой труд

- Год прошел неоднозначно. Было все: и плохое, и хорошее. Если говорить о творчестве, то я снялась в сериале «Семейный очаг» и сыграла в спектакле «Идеальный муж».

Высказывание «Как встретишь Новый год, так его и проведешь» – в моем случае работает на 100%. Помню, пять лет назад моя подруга предложила отпраздновать за городом. Мы поехали, даже не думая, хорошо там будет или нет. Но все совпало. Получился потрясающий Новый год в потрясающей необычной компании. И весь последующий год был тоже потрясающим.

В детском саду просто мечтала о роли Снегурочки. Но когда начала этим подрабатывать, стало не так радостно. Быть Снегурочкой – это тяжелый труд. Люди разные, компании разные… корпоративы тоже разные.

Желаю всем мирного неба над головой! Всегда надейтесь, что будущий год будет лучше уходящего!