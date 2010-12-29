Порадовали дети

- 2010 год я провела в разъездах. Была на гастролях в Америке, Канаде, Австралии, на Дальнем Востоке и в Сибири. В перерывах удалось выпустить альбом «Обо мне моя любовь» и сериал «Была любовь», снятый по моей автобиографической книге. Летом всей семьей отдыхали на Сардинике. В этом году меня очень радовали дети. Артем серьезно увлекся музыкой, старшая дочь Анютка учится в Щукинском училище на актерском факультете. Мы всей семьей ходили смотреть ее институтские выступления.

В новогоднюю ночь я буду выступать в Петербурге. Мы с мужем берем с собой детей, поэтому удастся совместить приятное с полезным. 1 января с Темой и Сеней улетим в Швейцарию, а Аня вернется в Москву. Что поделать, у дочери зимняя сессия.

Самый веселый Новый год был три года назад. Мы его встречали с родителями и детьми, приехала даже моя бабушка Валерия Дмитриевна, которой уже 97 лет. Мы пели, играли в шарады, придумывали конкурсы, викторины. Потом долго кувыркались в снегу.

Снегурочкой? Конечно, была. И в садике, и в школе. Но в какой-то момент мне перестало это нравиться. Ведь я мечтала стать балериной. А платья в виде пачек были только у снежинок. И однажды мама сделала мне подарок. Она уговорила воспитателей поставить меня в ряд со всеми снежинками. Я была самым счастливым ребенком на свете!

Подарки я люблю дарить полезные и интересные. Поэтому всегда спрашиваю, кому что нужно.

Пусть в эту волшебную ночь вас окружают родные и близкие, пусть никто не будет один. Не бойтесь загадывать желания и верьте, что они обязательно исполнятся.