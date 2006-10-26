Детства чистые глазенки Владимира Маркина

Маркин дебютировал в «Утренней почте» с песней «Я готов целовать песок». Дебют поразил многих, потому что было непонятно, как на него реагировать, - то ли смеяться, то ли писать гневные письма в редакцию музыкального вещания ЦТ. Немногие тогда сообразили, что на ТВ пробрался новый жанр - дворовые песни, которые давно исполнялись под гитару в пионерлагерях и стройотрядах, но никогда не пересекались с «официальной» эстрадой. Группа Владимира называлась «Трудное детство», чем сразу обезоруживала возможных гонителей. Мол, что с них, «дефективных», взять. Вслед за «Песком» Маркин представил «Сиреневый туман», «Царевну Несмеяну», «Домового», «Колокола» и т.д. В его исполнении даже дворовые песни, «приблатненные», зазвучали так, что их можно было петь на детских утренниках, - с юмором, романтично, по-доброму и совсем без слезливого надрыва. По крайней мере, «Колокола» и «Сиреневый туман» Маркин народу вернул - после него их пение уже не считается моветоном. Однако развивать успех исполнитель не стал. Провозгласив одним из первых моду на дворовый фольклор, он предоставил другим докапываться до глубин жанра. Маркинская же фирма «Трудное детство» сосредоточилась на организации музыкального сопровождения корпоративных вечеринок.

«Юбилейный» концерт в Кремле не приурочен к какой-то круглой дате - летом Маркину исполнилось 47. Поводом для большого шоу, вероятно, стало совпадение желания собрать друзей и зрителей на серьезной площадке с финансовыми возможностями. Вместе с Владимиром Маркиным на сцену ГКД выйдут Вячеслав Добрынин, Лолита Милявская, Вячеслав Малежик, Виктор Салтыков, группы «Доктор Ватсон», «Белорусские песняры», «Самоцветы», верное «Трудное дет­ство» и др. Известные песни прозвучат в обновленном виде, а многие из них - в исполнении неожиданных дуэтов.