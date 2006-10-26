Клаудиа Шиффер любит толстеньких
№ 25(25) от 26.10.2006 [ «Аргументы Недели » ]
Клаудиа Шиффер решила поддержать кампанию под условным названием «Нет - скелетам на подиуме!». «Конечно, манекенщицы всегда были достаточно худыми, но сегодня они становятся все тоньше и тоньше. На них уже страшно смотреть, - призналась 36-летняя экс-супермодель. - Когда мы начинали, я была самой толстой из моих коллег. Но меня ни тогда, ни сейчас это не пугает. К счастью, рождение детей не отразилось на моей фигуре - я по-прежнему ем все, что захочу. Чуть ли не каждый день - по шоколадке. И пью много молока. Конечно, на подиуме одежда лучше смотрится на худеньких девочках. Но когда они сами выглядят, как ходячие скелеты, то скорее портят, чем рекламируют самые сногсшибательные наряды».
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