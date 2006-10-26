Линда Евангелиста – из супермоделей в супермамы

Своего сына она назвала Августин Джеймс Евангелиста. А вот имя отца Линда держит в секрете. У нее были бурные романы и с голливудским актером Кайлом Маклохланом, и вратарем французской сборной по футболу Фабьеном Бартезом, но все это давно в прошлом. Возвращаться на подиум Линда не собирается, зато точно знает, что мечта ее детства осуществилась. «В 12 лет я решила, что стану знаменитой, но не знала, что именно выбрать - стать манекенщицей или певицей. Карьера рок-звезды отпадала - петь я не умею совершенно. Оставался подиум. И я сделала все, чтобы покорить его, потому что разработать никакой «запасной план Б» я себе просто не позволила». Теперь из знаменитой четверки супермоделей - Клаудиа Шиффер, Синди Кроуфорд, Линда Евангелиста и Наоми Кэмпбэлл - лишь Наоми остается девушкой на выданье.