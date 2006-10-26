Джастин Тимберлейк – и швец, и певец
№ 25(25) от 26.10.2006 [ «Аргументы Недели » ]
В первых рядах сидели подруга Джастина Камерон Диаз, юные миллионерши Перис и Ники Хилтон и прочие знаменитости. Шоу проходило в престижном ночном клубе, музыкальное сопровождение для показа Джастин готовил сам. Тимберлейк считает, что придуманные им облегающие джинсы, клетчатые рубашки с рюшами и объемные свитера должны понравиться его ровесникам.
В Америке свои линии одежды уже имеют Дженифер Лопес, Мила Йовович, Анестейша, Чарли Шин. Певица Мисси Элиот разрабатывала совместную коллекцию с «Адидас». В России же поучаствовать в модном бизнесе пока осмелились лишь Алла Пугачева и Ирина Понаровская. Пугачева разрабатывала туфли и сапоги, которые шили для нее на маленьких итальянских фабриках. А Понаровская вместе с питерским модельером Александром Арнгольдтом пыталась создавать женскую одежду, но дуэт быстро распался.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес