Джастин Тимберлейк – и швец, и певец

В первых рядах сидели подруга Джастина Камерон Диаз, юные миллионерши Перис и Ники Хилтон и прочие знаменитости. Шоу проходило в престижном ночном клубе, музыкальное сопровождение для показа Джастин готовил сам. Тимберлейк считает, что придуманные им облегающие джинсы, клетчатые рубашки с рюшами и объемные свитера должны по­нравиться его ровесникам.

В Америке свои линии одежды уже имеют Дженифер Лопес, Мила Йовович, Анестейша, Чарли Шин. Певица Мисси Элиот разрабатывала совместную коллекцию с «Адидас». В России же по­участвовать в модном бизнесе пока осмелились лишь Алла Пугачева и Ирина Понаровская. Пугачева разрабатывала туфли и сапоги, которые шили для нее на маленьких итальянских фабриках. А Понаровская вместе с питерским модельером Александром Арнгольдтом пыталась создавать женскую одежду, но дуэт быстро распался.