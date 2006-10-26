Слава Зайцев остался «на сладкое»
№ 25(25) от 26.10.2006 [ «Аргументы Недели » ]
Пока на мировых подиумах передышка, Москву захлестнула модная волна. Здесь прошли сразу две Недели моды. На первой - Russian Fashion Week - свои коллекции представили в основном молодые дизайнеры России, Украины, Белоруссии, Грузии. Желающих и показать, и посмотреть оказалось так много, что для показов пришлось строить специальный шатер в парке им. Горького. В Гостином же Дворе стартовала Неделя моды в Москве. Здесь собрались мэтры - Юдашкин, Чапурин, Шаров и т.п. Открыл Неделю Валентин Юдашкин, а «на сладкое», т.е. на закрытие, оставили Славу Зайцева. Два конкурента давно помирились и теперь с удовольствием ходят друг к другу на показы.
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