Слава Зайцев остался «на сладкое»

Пока на мировых подиумах передышка, Москву за­хлест­нула модная волна. Здесь прошли сразу две Недели моды. На первой - Russian Fashion Week - свои коллекции представили в основном молодые дизайнеры России, Украины, Белоруссии, Грузии. Желающих и показать, и посмотреть оказалось так много, что для показов пришлось строить специальный шатер в парке им. Горького. В Гостином же Дворе стартовала Неделя моды в Москве. Здесь собрались мэтры - Юдашкин, Чапурин, Шаров и т.п. Открыл Неделю Валентин Юдашкин, а «на сладкое», т.е. на закрытие, оставили Славу Зайцева. Два конкурента давно помирились и теперь с удовольствием ходят друг к другу на показы.