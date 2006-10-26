«Маша и медведи» – «Без языка»

Сначала никто не догадывался, насколько группа со сказочным названием и дебютным хитом на стихи Агнии Барто далека от детской литературы. После звонкой и задорной «Любочки» (1998) Маша Макарова обрила голову и увезла своих «Медведей» снимать клип на Восток. Депрессивность второго сингла «Без тебя» удивила, но еще не насторожила: Маша по-прежнему была трогательным новичком, забывающим текст песни перед 20-тысячным залом «Максидрома» и смешно вписывающим сложное слово «Рейкьявик» в стихотворный размер. Однако долгой и взаимной любви с шоу-бизнесом у Маши не получилось. Пожив некоторое время по предлагаемым правилам и успев даже сняться почти обнаженной для мужского журнала, Макарова взбунтовалась и бросилась искать себя. «Маша и медведи» успели выпустить в 2000 году совсем невеселый, но очень мощный альбом «Куда?», после чего распались.

Маша моталась между Краснодаром и Москвой, разводилась и сходилась с мужем, рожала дочерей-двойняшек, выпускала жутковатую новую песню на сборнике «Поднебесная» экс-продюсера «Тату» Ивана Шаповалова. Но по-настоящему вернулась только вместе с верными «Медведями». Новый альбом больше полугода не хотел выпускать ни один лейбл. Когда издатель («НИКИТИН») наконец был найден, Маша затормозила релиз своими размышлениями о названии диска: после вариантов «Мама» и «Шахматы» он неожиданно был наречен «Без языка». После его прослушивания уже не удивляешься «нерешительности» рекорд-компаний - коммерческие перспективы пластинки стремятся к нулю: хитов здесь нет, кроме разве что песни «Каин». А «новая» музыка Макаровой представляет собой микс из фольклорных мотивов первого альбома «Солнцеклеш» и психоделического «депрессняка» «Куда?». Вопрос, нашла ли себя в конце концов Маша, остается открытым, но в музыкальном отношении она осталась в конце ХХ века. Заполнившие за годы ее молчания «свято место» коллеги ушли если не вперед, то, по крайней мере, в другую сторону.