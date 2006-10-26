«Сплин» испытал счастье отцовства

-Саш, если проследить за настроением новых песен, то будущий альбом можно условно разделить на две части - одна философская, местами весьма суровая, другая - светлая, лирическая.

- Одно из рабочих названий альбома - «Раздвоение личности». По крайней мере, пока мне больше всего это название нравится. И вот именно по той причине, что там половина светляка, а половина панка.

- Насколько часто у тебя чередуются периоды меланхолии и позитивного восприятия жизни?

- Я, честно говоря, за этим специально не слежу. Вырывается какая-то песня - и вырывается. И уже потом, когда их 20, становится ясно, что были такие периоды. В принципе так было всегда.

- У «Сплина» поклонники широкой возрастной группы. Не боишься, что самые юные из них могут просто не понять тот смысл, который заложен в них автором?

- Я просто описываю аб­страктные или конкретные образы, события, которые со мной происходят. Никак это не обобщаю, не выделяю в отдель­ное учение и не втюхиваю это людям. Другое дело, что все ищут родственные души - в детском саду, в школе, среди рок-музыкантов... Я сам привязан к огромному количеству рок- и поп-исполнителей, просто людей, потому что родственные души все повязаны.

- О ком ты сейчас говоришь? Особенно интересно про поп.

- Ну, под поп-исполнителями я понимаю то, что звучит в Питере на радио «Эрмитаж» - бразильская музыка, Антонио Карлос Жобим и так далее. Еще - вся рок-классика, наша и зарубежная. Плюс авангард, плюс еще какие-то не самые яркие и раскрывшиеся люди, у которых отдельные вещи очень интересные - список огромный.

- Саш, ты смотришь по телевизору музыкальные программы?

- Очень редко. Иногда, правда, нарываешься на что-то, например, вот на Джона Леннона. Он у меня есть на DVD, я его сто раз видел, но еще раз по телеку посмотрел, по VH1.

- То есть современная поп-музыка, культивируемая «Песней года» и «Новыми песнями о главном», проходит мимо тебя?

- Да нет, если мы сидим где-нибудь на гастролях в гостиничном номере всей группой, то, конечно, «Песню года» смотрим и ржем. Нам тоже нужны вечера юмора. Как же этот совковый гламур не оценить?..

- Насколько ты далек от бытовых проблем?

- Ну вот сейчас, месяц назад, быт влез в мою жизнь, я даже стал ездить по магазинам.

- А на ком раньше держался дом?

- Пока моя жена Сашка была беременна, она ходила по магазинам. Никому из нас это было не в напряг. Я не знал, откуда появляются продукты, - она гуляет и заходит в магазин, ей нравится. А сейчас родился ребенок, и я стал мотаться. Но мне это не в тягость.

- Вы готовились к рождению ребенка - читали специальную литературу, например?

- Да, конечно. Но мы не подозревали, что график будет таким безумным. Но в режим вошли сразу - куда ж деваться-то?

- Момент абсолютного счастья - ты его помнишь?

- Сашка позвонила сразу после рождения сына. Но это еще не был момент счастья - просто первая весть. Я доехал до роддома, поднялся наверх, увидел ребенка и Сашку. Сходил купил первые вещи, еще раз поднялся и ребенка сфотографировал. Когда я спустился на улицу, я встретил старого знакомого. Он здоровый парень такой, под два метра ростом, широченный, но ужасно добрый. И я просто с разбега прыгнул ему на шею с криком: «Сын родился!» Он: «Вау, круто! Когда?» - «Только что». Он спрашивает: «Вот здесь, в Сне­гиревке? Да здесь Майк Нау­менко родился, Путин родился». И когда он поздравлять меня начал - вот это был момент абсолютного счастья.

- Первые ощущения, когда взял сына на руки? Помнишь, ты удивлялся, какой он маленький!

- Он, может, по размерам и маленький, но весил три с половиной килограмма, и это чувствовалось. Он достаточно сильным парнем родился, потому что ногами дрыгает нормально, и орет нормально, и вообще двигается хорошо. Динамичный чувак - будем в футбол играть.

- За месяц с небольшим ты освоился в уходе за малышом - можешь искупать, памперс поменять?..

- Да, я все делаю - меняю памперсы, купаю его, конечно. Мы на его плач все равно вдвоем подбегаем - никто не хочет оставаться в стороне. Ну как можно сидеть на кухне, если купают ребенка - надо же его держать, поливать водой, просто смотреть, как он руками машет...

- Ты «Живой» смотрел?

- Нет.

- Отношения с киноиндустрией

у тебя развиваются поступательно. Песни в саундтреках в картинах «Брат-2», «Егерь», съемки в эпизоде «Живого» в роли самого себя. Следующий шаг, по логике вещей, - приглашение сыграть в фильме большую роль.

- Очередь из режиссеров ко мне не стоит, но, естественно, были какие-то предложения. Может, это и интересно, но я не могу «проговаривать» чужой текст. Мне его надо самому писать. Но эту страсть я утолил на сцене. Мы и в «Живой»-то шли - так, знаешь, в эпизоде сняться. Там идея нормальная была: не просто группа играет, а при этом музыканты еще видят покойничков в зале.