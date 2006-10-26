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Теперь Ксения строит политику

№ 25(25) от 26.10.2006 [ «Аргументы Недели » ]

В последнее время Ксения Собчак охотно дает интервью, принимает участие в различных общественных акциях и даже ездит в Чечню в составе агитбригады, в поддержку действующей там власти. Она уже не хочет быть просто «светской львицей» и с презрением отказывается от этого звания, мол, это не про нее. Одним словом, в публичной карьере одной из самых известных блондинок России явно начался новый этап - политический. И вот на днях стало известно, что она вместе с Андреем Добровым собирается вести еще и политическое ток-шоу на популярном в московском регионе Третьем канале. Что касается ее участия в программе «Дом-2» на ТНТ, то одно другому не мешает: обсуждая, как «построить любовь», Ксения зарабатывает столь ценный политический капитал, как популярность в молодежной среде.

 

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