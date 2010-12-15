…а Моисеев войну Гурченко?

Пока молодая поросль объединяется ради общего дела, мэтры российской сцены уходят на военное положение. Недавно по разным окопам разбросало бывших соратников по дуэту «Ленинград-Петербург» Людмилу Гурченко и Бориса Моисеева. Причиной послужили якобы высокомерие и «склероз» Моисеева. Возможно, поэтому на одной из недавних кинопремьер Моисеев демонстративно не общался с актрисой, чем изрядно ее расстроил. «Я его поддержала в трудную минуту, спела вместе с ним песню «Ленинград-Петербург», а он зазнался и обнаглел, – раздосадованно призналась Гурченко. – Дуется на глупости!» На какие именно, артистка уточнять не стала. Намекнув лишь, что к ее личной жизни они не имеют никакого отношения.