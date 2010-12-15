«t.A.T.u.» объявили перемирие…

Распавшийся дуэт «t.A.T.u.», похоже, вновь намерен воссоединиться и воскреснуть. По крайней мере, к январской премьере мирового проката фильма «Ты и я». Напомним: Лена Катина и Юля Волкова сыграли в этой картине самих себя – участниц группы «Тату». А их фанатку и главную героиню – Миша Бартон. Помимо нее из западных киношных знаменитостей в этой эпопее приняли участие Антон Ельчин («Терминатор», «Звездный путь»), Шантель Ван Сантен, известная по фильму «Пункт назначения». Кстати, планируется, что все эти актеры приедут на московскую премьеру картины. Что же касается Волковой и Катиной, то девушки не исключают вероятности того, что, даже имея разногласия, на премьеру они придут вместе. Кстати, как сообщили «АН» достоверные информационные источники, в следующем году, несмотря на сольные карьеры участниц, «t.A.T.u.» намерена выпустить новый альбом ремиксов, в который, возможно, войдут ранее не выходившие музыкальные материалы.