«Сплин» решился на новое видео

Отличная новость для поклонников группы «Сплин». Во-первых, коллектив вновь возвращается к активной деятельности. Во-вторых, после, казалось бы, такого затяжного простоя он снял новое видео на песню «Дыши легко». Съемочный процесс проходил под руководством режиссера Виктора Вилкса в Риге.

Как рассказал «АН» его ассистент, несмотря на то что видео напоминает «бродилку» по городу, оно достаточно сложное. Причем не только по технологии, но и по смысловой нагрузке. В эфире российских телеканалов видео уже запланировано на январь.