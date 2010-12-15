«Сплин» решился на новое видео
№ 49(239) от 16.12.2010 [«Аргументы Недели », подготовили Алексия МЕЛЕВСКАЯ, Марина ПЕТРОВА ]
Отличная новость для поклонников группы «Сплин». Во-первых, коллектив вновь возвращается к активной деятельности. Во-вторых, после, казалось бы, такого затяжного простоя он снял новое видео на песню «Дыши легко». Съемочный процесс проходил под руководством режиссера Виктора Вилкса в Риге.
Как рассказал «АН» его ассистент, несмотря на то что видео напоминает «бродилку» по городу, оно достаточно сложное. Причем не только по технологии, но и по смысловой нагрузке. В эфире российских телеканалов видео уже запланировано на январь.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес