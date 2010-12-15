Леди Гага взялась за русских

Что бы там ни говорили про то, что не вхожа наша шоу-индустрия в западный бизнес, у тамошних поп-див на этот счет, видимо, совсем иное мнение. Иначе как объяснить тот факт, что успешная мировая певица Леди Гага всерьез взялась изучать русский язык и записывать на нем несколько песен. Как объяснили «АН» представители знаменитости, русскоязычный трек певица запишет не для исполнения на русских корпоративах, а для своего нового официального альбома. Кстати, не исключено, что композиция будет дуэтной. Правда, кого знаменитость возьмет к себе на подпевки, пока не уточняется. Впрочем, как и то, в какую сумму этот творческий тандем может вылиться.

Напомним, недавно в прессу просочилась информация, что в одном из последних «гагавских» клипов Alejandro за весьма внушительную сумму снялся русский бизнесмен. А ранее в видео певицы на песню Bad Romance засветился лондонский чиновник, которому тоже пришлось раскошелиться. Так что готовьте ваши амбиции и… денежки!