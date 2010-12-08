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Мы с мужем бьемся до последнего!

№ 48(238) от 09.12.2010 [«Аргументы Недели », Лана БОРИСОВА, «АН» Украина ]

Мы с мужем бьемся до последнего!

Народная артистка Украины Таисия ПОВАЛИЙ, как правило, достаточно занята в декабре: съемки, концерты, гастроли, подготовка новых программ и песен. Но накануне своего дня рождения певица разрешила корреспонденту «Аргументов неделi» заглянуть за кулисы своей звездной семейной жизни.

- Таисия, существует ли настоящая дружба среди ваших коллег?

– А как же! Мы поддерживаем теплые отношения со всеми. Нас не так много, почему бы и не дружить?! Встречаемся на концертах и «солянках». После выступлений, если есть время, вместе хорошо отдыхаем от работы. Дружба в шоу-бизнесе, конечно, существует.

– Насколько близкие эти отношения?

– Отношения ограничиваются общением на творческие темы.

– Самым сокровенным вы делитесь с мамой или с подругой?

– Я маму жалею, берегу, ничего тревожащего ей не рассказываю. Исключения составляют радостные моменты. Я могу похвастаться, ведь ей приятно порадоваться за дочку. Когда же у меня случаются волнительные моменты, бывает усталость или еще что-то подобное, то маме ни о чем не рассказываю. Зачем ей еще и за меня переживать?! Она и так волнуется о нас.

– Легко ли находите компромисс с мужем, который одновременно является вашим продюсером, ведь в процессе творчества нередко возникают разногласия?

– Компромисса нет. Мы бьемся до последнего! (Смеется.) Я даже не знаю, как вам ответить на этот вопрос. Как-то само по себе все решается. Возможно, мы понимаем, что каждый стремится к лучшему. И если возникают очень противоречивые моменты, то мы просто их откладываем на потом или пускаем на самотек. С течением времени вопрос решается сам собой.

– Существует ли в вашей супружеской паре предел доверия между мужем и женой? Вы можете абсолютно всем поделиться с Игорем?

– Как это можно, с мужем абсолютно всем делиться?! Конечно, у меня есть свои тайны! Нельзя все рассказывать мужу. Вы что! У него будет инфаркт. Мужчин следует беречь, их и так не хватает. Так что я мужу рассказываю то, что ему приятно слышать. (Смеется.)

– Мама дает вам советы по поводу семейной жизни?

– Нет. Она нас толком не видит. А потому так радуется, когда мы возвращаемся домой, что никаких нотаций не читает. Если мы несколько дней в Киеве, то она нас откармливает. Мама крутится на кухне. Говорит, что наготовит кушаний, как в ресторане: и первое, и второе. Будет шведский стол: что хочешь, то и выбирай. Она все делает, лишь бы мы спешили домой.

– Что из маминого меню вы любите?

– Мама вообще все вкусно готовит. Мы всегда заказываем борщ. Знаем, что по возвращении домой нас ожидает борщ. Еще мама очень любит делать голубцы. Она их делает маленькими, но много, любит с ними возиться. Мама очень вкусно печет пирожки. Но я ей не разрешаю, так как это моя слабость. Знаете, как случается зависимость от алкоголя, так у меня тяга к сладостям. Я не остановлюсь, пока не увижу пустую тарелку. (Смеется.)

– Нельзя ли, ради шутки, сказать маме, что вы не будете покупать муку для сладостей...

– Дело в том, что моей маме привозят муку мешками из Белой Церкви. Она в свое время работала на крупзаводе, и ей как пенсионерке выдают ежеквартально пайки. Еще и брат привозит из села сахар, который им выдают в колхозе. Так что у мамы всего этого вдоволь. Приходится выдвигать ультиматум: или ты не печешь, или мы не приезжаем домой. (Смеется.)

– У вас много концертов, переездов. А как происходит релаксация?

– Добираюсь до кровати и высыпаюсь. Это единственный способ набраться сил, так как на спортзалы и салоны красоты не хватает времени. Об этом остается лишь мечтать. В особенности сейчас, в декабре. Это что-то из области фантастики – отдых.

– О чем вы любите помечтать перед сном?

– Хочу лишь отвлечься от всего. В голове постоянно мысли: хоть бы завтра чего-то не забыть! В чем сниматься? Какую новую песню сделать? Что выпустить сейчас, а что – позже? Голова просто пухнет от мыслей. Главное для меня – не думать. Мое желание – лечь и ни о чем не думать. А не выходит.

– Не пробовали книжку почитать, чтобы мысли переключить на что-то другое?

– Все равно: когда читаю, то понимаю, что думаю о своем. Мысли нельзя выбросить из головы, так как очень много нужной информации, много проблем следует решить завтра или в ближайшее время. Понимаете, возможно, люди этих тревог не поймут... К примеру, делаешь фотосессию. Потом возникает проблема: из всех фотографий выбрать ту, которая понравилась бы людям. Ведь нужна лишь одна фотография, которая разместится на афише и на открытках. Вот как сделать выбор? Сидишь, разложив все фото, и думаешь: «Вроде бы вот эта понравилась». А на следующий день нравится другая. И вот так каждый день. Представьте себе, какие у меня проблемы!

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