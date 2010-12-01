Главное не участие, а победа!

Чемпионка мира по бальным танцам Оксана СИДОРЕНКО в конце октября 2010 г. решила попробовать себя в несколько иной сфере... и стала абсолютной чемпионкой мира по модельному фитнесу и чемпионкой мира по бодибилдингу и фитнесу в парах – по версии Всемирной федерации бодибилдинга (WBBF). В курортный город Брусно Купеле на проводимый WBBF чемпионат она отправилась вместе со своим партнером по проекту «Танцы со звездами» Александром Невским, который уехал из Словакии «Мистером Вселенная».

- Оксана, поздравляем с такими титулами! Эта победа стала для вас чем-то новым или она как-то связана с танцами?

– Когда я профессионально занималась танцами (до травмы колена), у меня был кумир – одна потрясающая, очень мускулистая танцовщица. Во время движения ее мышцы так красиво играли! Я сказала себе: как исполнится восемнадцать, начну заниматься с отягощениями и накачаюсь в тренажерном зале. И слово сдержала. Мышцы росли быстро: все-таки тело подготовлено, я с пяти лет в спорте. Чем больше занималась, тем больше мне это нравилось. Через два года тренировок меня заинтересовали профессиональные соревнования в этой сфере. И тренер показал DVD-диски. Как теперь понимаю, это были видео категории акробатический фитнес: там выступают девушки гораздо более крупные. Я осознавала, что если так накачаюсь, то больше не смогу танцевать. И пришлось отступить... Но, к счастью, не навсегда!

Когда Александр Невский предложил мне поучаствовать в чемпионате в категории модельного фитнеса (в моей весовой категории), я не задумалась ни на секунду!

– Скажите, а в этих соревнованиях вы надеялись на победу?

– С детства на танцах мне говорили, что главное не победа, а участие. Но для меня это было не так: либо делаю все по максимуму и получаю максимум, либо не делаю ничего. Я всегда хотела победы и поднимала себе высокую планку.

– Как видим, это работает! Кто для выступления в парах делал вам программу?

– Образы Геракла и Афродиты мы с Александром придумали вместе. Всю хореографию ставила я: у меня первое образование – балетмейстерский факультет ГИТИСа, а сейчас учусь там же на актерском.

– Что нужно было продемонстрировать, чтобы выиграть?

– Везде в первую очередь гармонию тела, на чемпионате в парах также – сочетаемость пары и оригинальность программы. Мы с Александром отличались пластически. На мужское соревнование я смотрела со стороны и поняла, что четыре месяца беспрерывных тренировок для «Танцев со звездами» очень развили у моего партнера пластику. Большинство атлетов просто выходили и демонстрировали набор позиций под музыку. У Александра были плавные переходы из движения в движение. Я очень рада, что помогла ему, а он помог мне, и вместе мы добились этой победы!