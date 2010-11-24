Прогресс «облагородил» музыкалку 80-х?

Что ни говори, но любит наш человек удариться в ностальгию. Иначе как объяснить такое количество аншлаговых концертов и фестивалей с ретроуклоном? Одни и те же артисты на протяжении уже не одного десятка лет открывают рот под «нафталиновую» фонограмму. А зритель исправно «делает кассу» и плотно заполняет собой подобные увеселительные мероприятия. Хотя есть, конечно, во всей этой «винтажной» бизнес-схеме и исключения. К примеру, отгремевшая на днях в «Олимпийском» «Дискотека 80‑х» от «Авторадио». В этом году организаторы этого фестиваля вновь доказали, что, несмотря на «заезженность темы», у них в рукаве имеется очередной козырный туз…

Ухожу – возвращаясь

Шоу-бизнес – штука непостоянная. Особенно в плане обещаний уйти и больше никогда не вернуться. Но порой это и к лучшему. Ведь, согласитесь, когда успешный и проверенный годами бренд – фестиваль «Дискотека 80‑х» прощался в прошлом году со своим зрителем и уходил на покой – радости в этом событии как-то не ощущалось. Казалось бы, это логично поставленная точка. Ведь за девять лет своего существования на фестивале уже неоднократно отплясывали и выводили трели все любимцы той музыкальной эпохи. Но в этом году проект вернули. Точнее, сделали из него ультрасовременное шоу с элементами 3D-технологий. В итоге получился фьюжн из модного и местами фрикового «сегодня» с такой до мурашек знакомой «вчерашней» музыкальной составляющей. Впрочем, обо всем по порядку.

Аншлаг, безусловно, состоялся. Публика подтягивалась уже в хорошем настроении и в соответствующей 80-м годам экипировке. Кожаные куртки с цепями и бахромой, лосины, разрисовка в стиле «глаза, плавно переходящие в уши» и, конечно же, модные начесы и обрезанные перчатки. Взрослость этой «детворы» выдавали разве что пивные животики и приведенные на этот «культпросвет» собственные малолетние чада.

Начало получилось не пафосным, но ожидаемым. Нацепив специальные и подаренные организаторами для просмотра 3D очки, публика, словно завороженная, изучала не только появившихся на сцене артистов, но и объемные картинки. Стоит отметить, что получилось зрелищно. Правда, не во всех частях зала эффекты просматривались. Но заявлять, что первый блин оказался комом, я тоже не буду. Ведь большинство людей оставались в очках до конца мероприятия. Значит – картинка не только не раздражала, но и была им интересна. К тому же фишка с подобными спецэффектами – явление для концертной индустрии достаточно революционное. Причем не только в нашей стране. До этого момента ни в России, ни в мире никто еще не пробовал совместить реальное музыкальное шоу, сопровождаемое такими достаточно сложными световыми эффектами и пиротехникой с 3D-технологиями. К тому же эйфории добавляли не только чудеса техники и креативность организаторов. Несмотря на по-новому отстроенный формат шоу, главным «блюдом» по-прежнему оставалась поющая братия.

...и пореветь от души

На сей раз фестиваль стал дискотекой в полном смысле этого слова. Свои танцевальные хиты 80-х в непрерывном музыкальном ряду «отколбасили» C.С.Сatch, Alphaville, Secret Service, Ricchi e Poveri, Ottawan, Savage, Pupo, Barrabas. В обрамлении спецэффектов они также отработали легендарные «Mamma Maria» Ricchi e Poveri, «Only You» Savage, «Heaven & Hell» C.С.Сatch, «Su Di Noi» Pupo.

Западным коллегам не уступали и российские участники фестиваля. Честно говоря, их публика приветствовала значительно ярче, нежели «заморских» знаменитостей. Тамошние «звездуны», безу­словно, добавляли пафоса мероприятию. Но душой вечера были именно наши артисты.

Удивил Юрий Шатунов. Во-первых, на его песнях зал «накрыло» такой ностальгией, что публика и хиты его пела, и, провожая за кулисы, ревела, как во время его советской славы. Во-вторых, он по-прежнему строен и… молод. Коллеги даже стали злословить – дескать, пьет Юрка кровь в полнолуние либо дерево молодильных яблок нашел.

C.С.Сatch возит с собой двойника?

Явно похорошела и «нездешняя» C.C.Catch. В свои сорок шесть она выглядит заметно лучше, чем во времена европейской славы. Пробравшиеся за кулисы поклонники то и дело задавались вопросами – не двойник ли это, работающий под ее «брендом». Девушка оказалась «первоисточником». Причем отрицающим двойные стандарты. Но разве что не в фанерном исполнении.

Настоящим подарком стала группа «Цветы». Во время выступления на сцену вышел их бессменный руководитель и продюсер Стас Намин, чего он обычно предпочитает не делать на сборных концертах. И вместе с коллективом, группой Ricce e Povery и генеральным продюсером этого фестиваля Юрием Костиным затянул популярный хит «Мы желаем счастья вам». Зал ушел на подпевки.

Порадовала и одновременно удивила своим появлением «Машина времени». Макаревич вдохновенно пел про «героев вчерашних дней» и «новый поворот». Видеоряд 3D дополнила картинка – карусель с ретромашинками. Откровенно говоря, «Машина времени» как-то выбивалась из общего состава участников. Но в любом случае получилось позитивно, и разгоряченная легкими мелодиями публика с удовольствием подпевала философские тексты коллектива.

Стоит отметить: мероприятие действительно получилось грандиозным. Что же касается новых технологий, то в любом случае начало положено. Остальное – дело техники и определенного опыта. Зритель увиденным остался доволен. А это и есть победа в данном бизнесе!