На днях сборник текстов «не для печати» выпустил и Евгений Гришковец. В книгу, получившую название «Сатисфакция», вошли ранее не опубликованные пьесы, которые уже давно с успехом идут в театрах. Однако главным блюдом станет выход фильма с одноименным названием и одной из книжных сюжетных линий Гришковца. Это история про двух бывших друзей. Про то, как один из них предал другого, закрутив роман с его женой. Оскорбленный вызвал обидчика на необычную дуэль. Оружием для бывших друзей стал алкоголь. На широком экране эпопея появится уже в январе будущего года.