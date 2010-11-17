«ВИА Гра» не продается

Женские группы я недолюбливаю. Простите за прямоту, но личностей среди «девчачьих групп» практически нет. Яркая фактура есть. А копнешь глубже… Поэтому, когда на одной из редакционных летучек «АН» было решено поговорить за жизнь и шоу-бизнес с отмечающей свое десятилетие группой «ВИА Гра», я, мягко говоря, не обрадовалась. Но «долгожитель» коллектива Альбина ДЖАНАБАЕВА оказалась девушкой исключительной и очень откровенной…

Без контракта

– Не так давно в составе «ВИА Гра» вновь произошли изменения. Вместо Татьяны Котовой появилась Ева Бушмина. Признайтесь, столь частая замена девушек в группе – рекламный ход?

– Уверена, что нет. Ведь продюсерам нелегко даются эти перемены. Но в любом случае они всегда к лучшему.

– Как прошло ее «боевое крещение»?

– Когда Ева пришла в группу, мы сразу стали снимать видеоклип. А через несколько недель уехали в тур по Украине. Так что это и стало ее боевым крещением, проверкой на прочность. Она очень живая и активная. Не могу сказать, что мы сразу стали дружить. Мы присматривались к ней, и сейчас у нас полноценные «семейные» отношения.

– Такие, как с ее предшественницей Татьяной Котовой? Кстати, в прессе прошла информация, что ей пришлось уйти из коллектива, потому что вы, Альбина, не давали ей возможности самовыражаться в группе…

– Ну как я могу не давать человеку самовыражаться? У нас есть продюсер Константин Меладзе, который распределяет партии. Если человеку не доверили много спеть, значит, на это есть объективные причины. Я говорю о профессиональных способностях. И личные отношения здесь не имеют значения. Мы много гастролируем, поем вживую. Таких женских групп в нашей стране очень мало. Поэтому все должно соответствовать уровню. А если этого не произошло за два года, наверное, человек на большее не способен. У нас в коллективе нет оговоренных по времени испытательных сроков. Но думаю, продюсеры для себя намечают какие-то временные рамки, за которые артист должен «скакнуть». Если этого не происходит – продолжение бессмысленно. Наверное, так и получилось в данном случае. А если она до сих пор продолжает муссировать эту тему – может быть, ей больше нечего сказать о своей творческой жизни.

– Правда ли, что у группы «ВИА Гра» жесткие контракты, по которым вам запрещено в течение пяти лет выходить замуж и заводить детей?

– Я контракта никогда не видела. У меня его не было и до сих пор нет. У Нади (Надежда Грановская-Мейхер. – Прим. ред.), кстати, тоже. У Евы есть контракт. У Ольги Корягиной тоже был. Но это не помешало ей забеременеть и заниматься своими делами. Не надо делать из нашего менеджмента монстров.

Фига за спиной

– В этом году ваш коллектив отмечает десятилетие. Как проходит его празднование? «Долгожители» коллектива получили какие-то памятные подарки или премии от продюсеров?

– Празднование проходит в рабочей обстановке. Недавно закончился посвященный юбилею тур по Украине. А в Киеве с нашим сегодняшним составом выступали почти все экс-солистки. В марте пройдет праздничный концерт в Москве. Готовим шоу и сюрпризы. Что же кается премий, то их не было. Сувениры на память друг другу мы тоже не дарили. Зато отлично провели время в ресторане. Много говорили. Получилось душевно.

– Сегодня многие наши артисты пытаются работать на западном музыкальном рынке. Почему ваш проект не рвется покорять заграничные пьедесталы шоу-индустрии?

– Я тоже задаю себе этот вопрос. До определенного момента мы записывали англоязычные альбомы. Но, видимо, не очень грамотно этим занимались. Что-то не срослось. На сегодняшний момент планов на Запад у нас нет. Но кто знает, что будет завтра.

– На ваш взгляд, чего не хватает нашим проектам, чтобы быть успешными на Западе?

– Музыкального материала.

– В прессе появилась информация, что ваши «собратья» – группа «БиС» – прекращают свое существование. Почему?

– Я считаю, что это очень успешный проект. Музыкальный материал отличный. Парни друг друга дополнили. Но в таком проекте очень важны личные отношения. Возможно, они-то и послужили причиной распада. Амбиции взяли вверх. Анализировать ситуацию я не берусь. Но разваливать такой проект считаю ошибкой.

– Как-то Иосиф Пригожин сравнил вашего продюсера с осьминогом, который запускает свои щупальца в российский шоу-бизнес. Не обиделись на такое сравнение? Как вообще вы реагируете, когда вашему «гуру» Константину Меладзе делают подобные замечания или объявляют «военные действия». Бойкотируете недругов?

– Костя – безумно талантливый человек. Когда такие вещи говорят публичные люди, мы, как полагается воспитанным девушкам, улыбаемся и… держим фигу за спиной. (Смеется.) Нет смысла тратить свою энергию на пустяки.

С коллегами не дружу

– Принято считать, что между женскими коллективами существует жесткая конкуренция. Есть ли среди коллег те, кого вы можете назвать другом?

– Конкуренция существует, как и в любом бизнесе. А вот настоящая дружба – вряд ли. Мы востребованные артисты. И время, которое у меня остается, я трачу на свою семью, самообразование. У меня нет необходимости дружить с коллегами. Не встретила я там для себя душевного друга. Кто-то уходит, кто-то приходит в твою жизнь. Иногда там образуются пустоты. Но это временное явление.

– Чем заполняете пустоту?

– Повседневными заботами. Когда у меня год назад был такой период в жизни, я пошла учиться. Поступила в университет на психолога. Ресурсы, силы, любовь нужно искать в себе. А не в других. Пустота, она возникает здесь. (Прикладывает руку к сердцу.) Это от одиночества… Но у меня не бывает глобальной пустоты. Ведь у меня – сын, родные, любимый человек.

– Недавно прошел слух, что в вашу группу можно попасть за деньги. Как вы это прокомментируете?

– Кто же такое говорит? Не Татьяна Котова? (Смеется.) Возможно, так поступают в других группах. Но не у нас. Я не знаю ни одного такого случая. Может, продюсеры берут деньги и делят их там втихую. Шутка. Константин вкладывает в нас всю душу.

– В обычной жизни вы далеко не «попрыгунья-стрекоза». Вы самостоятельно воспитываете ребенка…

– Воспитываем мы его все вместе – бабушки, дедушки. В следующем году планирую отдавать его в обычную государственную школу.

– Не боитесь столкнуться со школьными поборами?

– Личного опыта таких вымогательств у меня еще не было. Но я уже узнавала об этом. Первоначальные взносы огромнейшие. А что делать? К сожалению, в нашей стране бесплатные образование и лечение – только слова.

– Как часто вам приходилось сталкиваться с коррупций. Звездный статус защищает?

– Чаще всего это происходит на дороге. Звездный статус не важен. Ведь у вымогателей своя цель.

– Альбина, а вы патриот?

– Да. Буквально сегодня думала на тему патриотизма, как он у меня проявляется. Все эти благотворительные вечера, в которых мы принимаем участие, – не патриотизм. Вот идет футбольный матч, и толпа скандирует: «Россия». Безусловно – это патриотизм. Но эти люди потом идут и пинают бутылки. Они заходят в подъезд, завернутые в российский флаг, и гадят в своих подъездах. Разве это патриотизм? С моей стороны, патриотизм заключается в том, чтобы не писать на стенах, не гадить в своем подъезде и научить этому своего ребенка.

– Вы правы. Кстати, а вы уже готовите для себя «запасной аэродром», не связанный с певческой деятельностью?

– Задумываюсь об этом. Но попыток пока не предпринимала. Домохозяйкой себя не вижу. Возможно, буду практикующим психологом.

– О сольной карьере мечтаете?

– Да. Это было бы логическим продолжением моей карьеры. Но пока меня все устраивает. Поэтому подборкой сольного материала не занималась. Были попытки писать стихи. Но выпускать с ними книгу не планирую. Для меня они слишком личные…