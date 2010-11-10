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Александр Невский – «Мистер Вселенная»

Бодибилдинг сделает Россию сильнее!

№ 44(234) от 11.11.2010 [«Аргументы Недели », Елена КОЗИНОВА ]

Александр Невский – «Мистер Вселенная»

После октябрьских событий в словацком городке Брусно Купеле об Александре Невском снова можно говорить в первую очередь не как об актере или продюсере, а как о бодибилдере. 29 октября он завоевал титул «Мистер Вселенная» и стал чемпионом мира, по версии Всемирной федерации бодибилдинга (WBBF). О своем участии в конкурсе и о плюсах этого спорта в целом он рассказал нашим читателям.

- Александр, вы готовились к соревнованию такого масштаба всего лишь три месяца. Судя по всему, решение поучаствовать возникло спонтанно?

– Так и есть. В июне этого года на российскую премьеру моего фильма «Убийство в Вегасе» приехал Эдмундас Даубарас, президент WBBF. Он пригласил меня на конкурс «Мистер Вселенная», который проводится 60-й, юбилейный, год подряд, в качестве почетного гостя. Я с удовольствием согласился. Потом вернулся в Калифорнию, продолжил работать. И все это время чувствовал, что какая-то «заноза» точит меня изнутри. Казалось, я должен сделать что-то, а не делаю. Такое ощущение было у меня и 11 лет назад, когда я понял, что хочу ехать завоевывать Голливуд. Насколько бы это ни выглядело фантастичным, во мне была уверенность: смогу. И я решил выступить на конкурсе как участник.

До конца октября оставалось всего три с лишним месяца. Тяжело было тренироваться и тем более соблюдать диету: ни мучного, ни сладкого, ни фруктов, ни гарниров. А в последние дни пришлось пить воду маленькими пробочками – чтобы мускулатура выглядела суше.

– Интересно услышать немного о конкурсе...

– Он прошел чрезвычайно интересно! Финал в прямом эфире транслировало словацкое и чешское телевидение. Он начался в парах. Со мной выступала чемпионка мира по бальным танцам Оксана Сидоренко. С нами работал профессиональный балетмейстер, и программа «Геркулес и Афродита» судьям очень понравилась.

В одиночном финале из сорока соперников осталось трое. Наиболее серьезным для меня был британец Дао Ауди, очень известный титулованный культурист. Он казался на голову больше всех, кто приехал соревноваться. Но, когда я встал с ним рядом, понял: я еще больше человека, который «всех больше». Из-за непродолжительных тренировок я не со всеми атлетами мог конкурировать по рельефу мускулатуры. Поэтому пришлось сделать ставку на крепкую произвольную программу. По правилам Всемирной федерации бодибилдинга, атлеты могут выходить на сцену не только в плавках, но и в костюмах. Это чаще игнорируют. Но я решил: чтобы выглядеть заметнее, представить свою произвольную программу в образе Геракла.

В итоге, мы с Оксаной Сидоренко привезли пять кубков. Два завоевала Оксана, победившая в своей категории, а также ставшая абсолютной чемпионкой мира по модельному фитнесу. Один – мы получили вместе за победу на чемпионате мира в парах по бодибилдингу и фитнесу. И еще два я – как «Мистер Вселенная» и чемпион мира по бодибилдингу. Все по версии WBBF. Также в качестве призов мы получили настоящие голубые бриллианты. Мой друг Ральф Мюллер (звезда сериала «Конан») на этом конкурсе получил награду «За вклад в развитие бодибилдинга». При всей моей уверенности в себе чемодан для кубков я, конечно, не захватил! Поэтому везли в чем попало, один кубок даже погнулся. Но дело не в наградах... Это был настоящий праздник спорта, здоровья и победы над самим собой! И мне очень хотелось бы сделать так, чтобы в России стали уделять больше внимания этому спорту.

– И каким образом вы собираетесь продвигать бодибилдинг в нашей стране?

– Я хочу привлечь как можно больше СМИ к тому, чтобы они писали об оздоровительном бодибилдинге. За последнее десятилетие у нас не просто его не раскручивают – им пугают людей! Потому что культуристы представляются сугубо перекачанными здоровяками. Это не так.

Когда я был худеньким мальчишкой и начал тренироваться, то буквально влюбился в этот спорт! Он позволил мне не просто нарастить мускулатуру, но и изменить свое внутреннее состояние.

– Подарил энергию?

– Конечно! Когда вы начинаете тренироваться, кровь отливает от мозга в мускулы и проблема гиподинамии исчезает. Вы физически чувствуете себя легче! Кроме того, бодибилдинг и фитнес делают организм устойчивым к болезням. Детям достаточно выполнять простейшие упражнения со своим телом, мужчинам – заниматься с отягощением, женщинам вполне хватит килограммовых гантелей.

В Америке и Европе к нему проявляют огромный интерес. Кстати, когда в Россию приезжал Арнольд Шварценеггер, они вместе с Дмитрием Медведевым тренировались в тренажерном зале, и президент сказал, что каждое утро начинает с таких тренировок. Это ли не пример для россиян? Если уж президент находит время для физнагрузок, то почему не найдете вы?!

– Можем ли мы утверждать, что сейчас существует бодибилдинг без стероидов?

– Да, и я живое его олицетворение. Именно анаболические стероиды привели к тому, что соревновательным бодибилдингом сегодня почти никто не хочет заниматься. Когда их начинали принимать физически здоровые культуристы, на них обрушивался целый ряд побочных эффектов – от облысения до рака. И сегодня, к сожалению, многие профессиональные спортсмены употребляют их в больших количествах. Только это уже не спорт и оздоровление, а уничтожение собственного здоровья.

Мнение, что без анаболиков не нарастить мускулатуру, это бред! Как и мысль, что без возможности нанять тренера или ходить в тренажерку нельзя заниматься. Берите гантели, отжимайтесь от пола, питайтесь здоровой пищей и начинайте работать над собой!

Если после этого интервью читатели «АН» поверят моим словам и начнут тренироваться, значит, мы поговорили не зря. Я искренне считаю, что именно оздоровительный бодибилдинг может и должен сделать россиян более сильными и уверенными в себе!

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