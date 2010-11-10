Салют, Синатра!

12 декабря исполняется 95 лет легендарному Фрэнку Синатре, музыкальному символу Америки, которого вся страна называла просто «Голос» (Voice). Его чарующий бархатный голос, феноменальное актерское обаяние и чуткое отношение к веянием времени сделали его любимцем миллионов людей разных поколений и разных национальностей.

Одним из лучших интерпретаторов творчества Синатры считается британский певец Джон Даунс (John Downes). Свою певческую карьеру Джон начал в качестве фронтмена молодежной рок-группы «The Dolphins», которая в 60-х в Англии была известна не менее чем The Beatles. Позднее Джон Даунс проявил себя как отличный эстрадно-джазовый певец, выступал со знаменитыми джазовыми пианистами Эрролом Горнером, Дейвом Брубеком, Оскаром Питерсоном... В Москве певец установил творческие контакты с оркестром им. Олега Лундстрема. Их совместные выступления оказались настолько успешными, что именно здесь, в столице России 12 декабря в 19.30 на сцене Дворца на Яузе Джон Даунс решил отметить день рождения великого Фрэнка Синатры специальной программой.