Наши люди в треугольнике

«Треугольник» на 3‑м канале – это ежедневное ток-шоу, в котором самые умные, талантливые и влиятельные мужчины России высказывают свое мнение о том, что волнует наше общество. Ведут передачу Елена Павлова и Алена Огнева. Рассудительная Елена начинала на 3-м канале в качестве корреспондента программы «Главная тема. Утро». У энергичной Алены был на канале свой авторский проект «Ресторанный навигатор».

- Закономерный вопрос: кто из вас играет роль доброго следователя, а кто – злого?

Алена: У нас в гостях был известный режиссер Иосиф Райхельгауз, и он распределил роли таким образом: Лена лирическая героиня, я – типичная «социалка». Но я не очень согласна, просто я более эмоциональна, чем Лена. Могу вступить в схватку, если есть поле для дискуссий.

Елена: Я стараюсь управлять своими эмоциями. Вообще в телеведущем всегда уживаются два субъекта – тот, кто действует как профессионал, и тот, кто поступает просто как человек. Очень часто в моих вопросах эти два человека совпадают. То есть я бы и без камеры спрашивала гостя о том же самом.

– С кем в последнее время вступали в жаркие дискуссии?

Е.: Недавно историк, литературовед Игорь Волгин рассказывал про новые праздники и, в частности, почему 7 ноября поменяли на 4-е и правильно ли сделали, что поменяли...

А.: А я еще до съемок поспорила с Леной. В сценарии был вопрос, не лучше ли оставить 7 ноября и зачем нам 4-е? Я сказала Лене: не могу этот вопрос чисто по-человечески задавать, потому что сама считаю, что правильно убрали день большевистского переворота. А праздник 4 ноября существовал еще до революции, по православному календарю – в честь Казанской иконы Божией Матери, в память избавления Москвы и России от поляков в 1612 году. Таким образом, мы возвращаемся к своим корням. Передачу начали со спора с Волгиным как раз на эту тему. Самое интересное, что в конце разговора моя точка зрения была уже не столь категорична. «Да, у нас в истории были пятна, в их числе 7 ноября, – сказал Игорь Леонидович, – но ведь это же наши пятна. Чего нам стесняться собственных пятен в истории?»

Е.: С наркологом Олегом Зыковым мы долго спорили об осужденном Егоре Бычкове. Спросили его, будет ли он как член Общественной палаты защищать Бычкова. Но у Зыкова очень личный взгляд на происшедшее: «Все, что делал Бычков, – Освенцим, нам нужен другой подход». Мы хотели услышать, какой другой, в чем он выражается? Бычков же принимал реальные меры к наркоманам, есть свидетельства людей, которые излечились благодаря его методике…

– Приковывать наручниками к кровати и не кормить – это методика?

Е.:Ну а как лечить героиновых наркоманов? Зыков отвечал – почитайте мои книги. Мы лечим коллективным общением. Человек должен почувствовать себя личностью. Есть заместительная терапия. Люди принимают наркотики потому, что им нужна другая реальность, но эту реальность можно по-другому создавать. Можно смотреть на мир иначе… В общем говорил то, что говорят все психологи. Но наркоманов ведь меньше не становится!..

А.: Да, жарко спорили, но к согласию так и не пришли. Однако бесполезных дискуссий не бывает.

– Я так понимаю, вы не боитесь задавать каверзные вопросы своим гостям?

А.: Нет. Программа с Борисом Моисеевым, например, начиналась с вопроса: вы не поете в привычном понимании большинства, в последнее время не очень хорошо танцуете. Но никто не поспорит с тем, что огромное количество людей в нашей стране очень вас любят и ценят. Как вы считаете – в чем ваш феномен? Борис прямо на глазах поменялся, хотя я подчеркивала, что это не наше мнение, так пишут в СМИ. Его это очень задело! Он начал перебивать – мол, давайте разберемся. Правда, потом все вошло в спокойную колею…

– Люди, занимающиеся культурой, приходят к вам достаточно часто. С кем был самый интересный разговор?

Е.: У нас недавно был Виталий Манский, документалист. Последний его фильм «Рассвет/Закат» о далай-ламе вышел год назад. В советское время документалистика была зеркалом, энциклопедией русской жизни. Сейчас в кинотеатрах ее практически нет. Люди старшего поколения назовут, пожалуй, только «Так жить нельзя» Станислава Говорухина, который шел в кинотеатрах в начале перестройки. Я спросила у Манского, почему в кинотеатрах нет документалистики? Все оказалось очень просто. Фильм Виталия Манского «Девственность» (2008 г.), например, собрал в прокате 47 тысяч долларов, а «Рассвет/Закат» – 19 тысяч. В век всеобщей коммерциализации – это очень мало, прокатчикам такие фильмы не интересны.

А.: Из деятелей культуры меня больше всех поразил Владимир Михайлович Зельдин, которому сейчас 95 лет. Лена его спросила: «Скажите, вы были достаточно взрослым человеком, когда началась Великая Отечественная война. Как вы восприняли это известие?» – «Ну, деточка, – ответил он, – до этого была Гражданская, а до нее – Первая мировая…», – он все помнит! Человек вселенских, нереальных масштабов! Когда съемки закончились, я плакала навзрыд. Он ничего особенного не сказал, но настолько тронул мою душу – просто тем, что он есть!..