Шнур взялся за Химкинский лес

Лидер вновь собранной группы «Ленинград» Сергей Шнуров снова удивил. В этот раз он устроил провокацию политического свойства.

На днях в Интернете появился скандальный видеоклип на песню «Химкинский лес». Произведение Шнура не только стало пародией на Шевчука («Покупайте билеты, братья, я последний певец демократии»), но и всколыхнуло всю либеральную оппозицию. Слова из песни Шнура: «Я живу в шоколаде, звонко капает цент» совсем уж обидели демократически настроенную общественность. Активисты стали упрекать музыканта в том, что это его творчество – госзаказ.

Сам же Сергей утверждает: его музыка и вообще какие-либо действия – личная позиция, и он никогда не подстраивается под чужие шаблоны. Что же касается использования темы химкинского леса, то в данном случае Шнур объясняет – это всего лишь идиоматическое выражение.