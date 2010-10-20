Смех и не только…

Эта ниша шоу-индустрии весьма специфична. Ведь юмористический жанр в отличие от музыкального навязать невозможно. Но шутки – это тоже бизнес и широкая аудитория. Как стать звездой и заработать на этом поприще, мы поинтересовались у тех, кто в «Юморине» не только разбирается, но и, судя по рейтингам, уже пять лет делает на ней серьезный бизнес. Итак, наш эксперт – продюсер радиостанции «Юмор FM» Максим ЗАБЕЛИН.

- В этом году ваша радиостанция отмечает пятилетие. Как планируете праздновать?

– А мы уже отмечаем! С октября в эфире идет большая праздничная игра «Happy Birthday to Юмор», в которой звезды «Юмор FM» Михаил Жванецкий, Оксана Федорова, Михаил Задорнов, Валерия, Геннадий Хазанов, Анна Семенович, Иван Ургант, Михаил Галустян, Олег Газманов, Александр Буйнов и многие другие поздравляют станцию с юбилеем. Слушатели, которые «поймали» звездное поздравление и дозвонились в прямой эфир, получают возможность отправиться вместе с нами в круиз по Средиземному морю на 5‑звездочном лайнере, где пройдет «SuperФестиваль Юмора» с участием проекта «6 кадров», Тимура Родригеза, команд КВН, Верки Сердючки, Семена Альтова и других артистов. Впервые мы собираем друзей в такое большое и веселое плавание, чтобы как следует отметить 5-летие «Юмор FM».

– Исполнители жалуются на жесткий формат музыкальных радиостанций. А у «Юмор FM» есть свой формат? Чем руководствуетесь при заполнении эфира?

– Критерий формата один – яркое, интересное произведение, в том числе и юмористическое. Если это анекдот, значит, свежий. Если фрагмент популярного шоу – значит, самый яркий. Если авторская рубрика от звезды – значит, от самой востребованной. Мы потому и вошли в число крупнейших радиосетей страны, что даем нашему слушателю самое лучше, что сегодня есть в юмористическом жанре. Кстати, согласно последним данным исследования TNS Россия, за год аудитория «Юмор FM» выросла на 40,3%. То есть нас сегодня каждый день слушают более 5 миллионов человек, а еженедельно – более 13 миллионов. Это лучшее доказательство того, что мы делаем все правильно.

– Говорят, что в «Юморине» существуют кланы. Влияет ли это на политику вашей радиостанции?

– Ух ты… звучит как название отдельного государства! А юмористы, значит, целый народ… Я бы не говорил о клановости. Юмористы везде одинаковы. Хотя интернет-блоггеры, склонные к протестному мышлению, выставляют представителей «старой юмористической школы» как всемирное зло и даже не догадываются, что по форме и «Аншлаг», и Comedy – одно и то же: репризы, разыгранные у микрофона. Конечно, по содержанию – это абсолютно разные направления. Но все они – от классики жанра до самых модных телехитов – представлены в эфире «Юмор FM». И, как показывает наша практика, не напрасно. Ведь хорошее настроение формирует не школа эстрадного юмора, а его правильная подача.

– А как насчет конкретики. Что сегодня нужно сделать таланту, чтобы пробиться в «Юморине» и стать востребованным и популярным?

– Раньше в Советском Союзе существовал Всесоюзный конкурс артистов эстрады. Например, на первом из них звания лауреата был удостоен Аркадий Райкин. Сегодня такой системы нет. Хотя ее необходимость очевидна. В настоящее время работает единственная отстроенная схема продвижения молодых талантов – КВН. Хотя нельзя не заметить, что с развитием технологий появилась еще одна площадка – Интернет! Вспомните Олега Куваева и его Масяню, Максима Кононенко с проектом «Владимир Владимирович.ru» или Guitar Петра Налича. Все они «дети» интернет-среды.

– Да уж, Интернет сегодня много чего расплодил. Правда, нередко там есть серьезные проблемы с авторским правом. Кстати, как в этом плане ваша радиостанция себя «страхует»?

– Я не согласен, что юмористов очень уж много. Несмотря на то что количество людей, работающих в комедийной сфере, увеличилось, звездами назвать можно совсем немногих. Теперь об авторстве и так называемых литературных рабах. Когда артист востребован, публика ждет от него свежего материала. Даже если он пишет себе тексты сам, при наличии гастролей и съемок высокий уровень шутки артист сохранить не в состоянии. Поэтому я не вижу ничего страшного в том, что они покупают материал на стороне – у молодых авторов. Назвать «литературными рабами» пишущих для них тексты – нельзя. Ведь их имена всегда указываются в титрах программ. В наших точно. Чтобы защитить авторские права, «Юмор FM» сотрудничает с Российским авторским обществом, перечисляя деньги за трансляцию материалов, либо заключает договоры напрямую с правообладателями.

– Каким шуткам отказано в эфире на вашей радиостанции?

– За бортом остаются те, что призывают к смене существующего строя, разжигают национальную вражду и обнадеживают обманутых вкладчиков. Все остальное в промышленном масштабе уходит на 80 городов вещания станции. Если серьезно, существует внутренний самоконтроль. Всегда, перед тем как поставить новую рубрику в эфир, мы думаем о том, что ее могут услышать дети.

– В шоу-индустрии у большинства артистов есть покровители и меценаты. А как с этим дело обстоит в юмористическом жанре?

– В юморе с этим дело обстоит крайне плохо. Мы даже подготовили специальное обращение к Общественной организации «Меценаты России», чтобы часть спонсоров из шоу-бизнеса передали нам на правах аренды! (Смеется.) Мне, правда, неизвестны случаи, чтобы у комедийной звезды был меценат. Когда ты не умеешь петь, спонсор может купить композитора, аранжировщика, клипмейкера и заставить проект работать. Когда ты не умеешь шутить, заставить проект работать невозможно. Так что в нашей среде выживают только таланты!