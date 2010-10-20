Уйти по-цыгански

Оксана ФАНДЕРА дебютировала в кино с маленькой ролью в фильме «Приключения Электроника». В конце 80-х стала призером первого в СССР конкурса красоты «Московская красавица». Затем много снималась в картинах своего мужа, режиссера Филиппа Янковского – «В движении», «Статский советник». В «Каменной башке» сыграла главную роль в паре со знаменитым боксером Николаем Валуевым. А недавно в российский прокат вышел фильм «Про любоff», где партнером Оксаны Фандеры стал Федор Бондарчук.

- Оксана, в новом фильме «Про любоff» вы сыграли жену олигарха и депутата. Чем вас зацепила эта гламурная история любви?

– Я согласилась на эту роль потому, что мне как раз и захотелось протащить через гламурную историю, через внешнюю оболочку настоящую любовную драму. Мне кажется, нет большой разницы, где развивается эта драма – в Вероне, в Лос-Анджелесе или Одессе. Нет разницы, сколько у вас денег. Если у вас много денег, вы же не любите как-то иначе, не выясняете отношения каким-то более благородным образом…

– То есть вы хотите сказать, что богатые и бедные скандалят и дерутся одинаково?

– Если убрать внешнюю атрибутику и оставить только содержание, эти ссоры ничем не отличаются. Не имеет значения, откуда вы, сколько вам лет, есть ли у вас дети... Когда любимый начинает морочить голову, обиженные барышни всегда и везде реагируют одинаково, потому что им больно. Моя героиня обижена мужем, для нее это важнее любых бриллиантов…

– Уж чего-чего, а бриллиантов в картине действительно предостаточно!

– Нас одевала одна крупная компания, она же предоставила украшения. В первый съемочный день на меня надели роскошное колье. В конце дня оно категорически отказывалось расстегиваться. За мной бегали охранники, которых приставили к колье, стоившему уйму денег. Я уже переоделась в джинсы, и мы с Марусей, художником по костюмам, решили улизнуть. Но охранники вовремя раскусили наш план!

– Понимаю, что это была шутка… Но вы ведь и в реальной жизни – любительница авантюр и приключений!

– Да, я по натуре адреналинщица. Например, когда вожу машину. Вообще-то езжу по правилам, но только когда в салоне есть еще кто-то. Одна же гоняю как сумасшедшая. Во мне сидит жажда адреналина! Не могу стоять в пробках, ну совершенно, ни минуты.

– И что же вы делаете, попадая в пробку? Поднимаетесь в воздух, как на вертолете?

– Если это происходит, например, вечером, я включаю дальний свет и разворачиваюсь через двойную полосу. Иногда нарываюсь на жезл гаишника. Понимаю, это плохой пример для подражания, но ничего не могу с собой поделать. Впрочем, детей своих я этому не учу.

– А чему учите? Ваш сын Иван, сыгравший два года назад главную роль в фильме «Индиго», насколько я знаю, учится в ГИТИСе…

– Да, Ваня в этом году перешел на второй курс. Я видела одну из его режиссерских театральных работ и была приятно удивлена. Он способный малый. Но сниматься ему сейчас не разрешаю, хотя и поддерживаю большинство его начинаний. Думаете, я мать-деспот? Нет, я убедила сына, что сниматься в кино можно только в том случае, если есть определенный внутренний опыт, есть потери и переживания. Их человек должен сначала накопить. В противном случае на экране появятся просто смазливое лицо и известная фамилия.

– А чему учите дочь?

– Моей Лизе уже 15. Учу ее ценить, любить и понимать не только саму себя, но еще и людей вокруг. Причем не только близкий круг, а любого человека. Ведь любой из нас – целая Вселенная, другая Вселенная… У нас был случай, когда Лиза никак не могла принять одного из своих педагогов. Назревал конфликт, но его удалось снять, так как дочь сумела после наших долгих бесед посмотреть на педагога с другой стороны, как-то оправдать его поступки.

– А вы смогли бы найти оправдание своему мужу, если бы он, как герой Федора Бондарчука, изменил вам?

– Многие женщины сталкивались с тем, что мужчины в подавляющем большинстве полигамны. Мудрые женщины говорят, что это личное дело каждого. Есть, кто категорически не принимает измену. Банальная история «Про любоff» хороша тем, что касается каждой из нас. Подобное происходило с нами, с нашими подругами, которые висели у вас на телефоне и рыдали: «Я не могу поверить, что он переспал с ней…» Мое мнение: чем человек духовнее, тем правильнее его отношение к изменам. Это не значит, что женщина должна все прощать или делать вид, что ничего не замечает. Но надо попытаться найти шанс избежать поспешных решений и сохранить семью…

– Вы красиво ушли от моего каверзного вопроса!

– В моей семейной жизни другие отношения. Нет такой смелости, дикости, как у моей героини. Я не могу разбивать бокалы и вступать в дискуссию с любовницей мужа. Мне проще в силу моего цыганского происхождения развернуться и уйти, ничего не объясняя.