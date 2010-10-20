Ташкент становится законодателем моды

Уже пятый год в столице Узбекистана Ташкенте проходит Art Week Style.uz - уникальная неделя искусства и моды. В этом году программа была насыщена как никогда.

Кроме показов от известных дизайнеров и домов моды Игоря Чапурина, Brioni, Max Mara, Balmain, Domenico Vacca, Агата Руиз Де Ля Прада, Лемоньез и других, организатор Фонд Форум включил в программу театральный фестиваль, мастер-классы, в том числе художника Александра Ищенко, фестиваль национального платья и показ от молодых дизайнеров Underground, благотворительные мероприятия. Также Art Week представила персональные выставки Марко Перего и Катрин Метэ, ювелирные презентации от брендов Faberge, Chopard и de Grisogono с участием Каролин Груози-Шойфеле и Фаваза Груози; презентацию журнала «L`Officiel Central Asia» с участием владелицы ИД «Les Editions Jalou» Мари-Жозе Жалю, концерт мирового тенора Хосе Каррераса и многое другое.

Открылась неделя искусств Фотобиеннале, в которой приняли участие 140 фотографов из 38 стран мира. Самым приятным открытием этого праздника творчества, моды и стиля стало активное участие молодежи во всех проектах. Это наглядно продемонстрировал Международный конкурс современной хореографии и спортивной пластики, который в рамках 5-ой недели Art Week Style.uz представил 43 танцевальных коллектива из Узбекистана, Казахстана и Индии. Street-dance и modern dance (free-style) превратили выставочный зал в шумную городскую улицу, где молодые люди танцевали свободно и легко. Участники в возрасте от 5 до 25 лет придумали свой особый танцевальный язык. Танцоры, смешивая восточные и западные музыкальные стили, исполняли нижний брейк под звуки дойры, что выглядело необычно и стильно.

В рамках ArtWeekStyle.uz-2010 прошел благотворительный аукцион «Акция 14», посвященный борьбе с раком молочной железы. Благодаря этому аукциону 14 женщин из Ташкента и 12 областей Узбекистана получат возможность дорогостоящего лечения или операции. Другой аукцион, организованный первой в Узбекистане Ассоциацией антикваров MEROS и старейшим британским аукционным домом Duke's, был полностью посвящен традиционному текстилю и направлен на сбор средств для проведения исследовательских и археологических работ по изучению национального наследия.

Не менее важными событиями недели искусств стал Фестиваль национального платья и Генеральное дефиле от Дома стиля, объединившего дизайнеров со всего Узбекистана. Фестиваль национального платья прошел в сердце Старого города, под куполом Центра национальных искусств. Более ста моделей из 16 коллекций от 18 отечественных дизайнеров прошествовали по подиуму, превратив дефиле в путешествие по красочным узбекским традициям разных регионов республики. Настоящим открытием фестиваля стал Денис Тамилин, которому удалось стиль осеннего мегаполиса соединить с традиционным национальным орнаментом. Генеральное дефиле от Дома стиля под занавес поставило модную точку в череде показов Art Week Style.uz-2010. В шестой день недели искусства на подиуме в форме знака бесконечности были представлены коллекции ведущих узбекских дизайнеров, созданные из национальных тканей для всех случаев жизни. Кульминацией феерического показа стала коллекция «Guli», авторский дизайнерский бренд Гульнары Каримовой, главногоинициатора Art Week. Эта коллекция была успешно представлена в сентябре на неделе моды в Нью-Йорке и была создана, по словам автора, совместно с молодым узбекским дизайнером Канишкой. Фирменным стилем бренда «Culi» стала ручная вышивка, национальный колорит и гармоничное использование трендовых деталей европейского стиля, например, джинса с имитацией иката. Российский модельер Игорь Чапурин после показа назвал «бренд «Guli» мировым брендом в мире фэшн индустрии» и, похоже, многие с этим согласились.

Незадолго до завершающего аккорда Art week – концерта тенора Хосе Каррераса – Гульнара Каримова по традиции наградила лауреатов недели искусств. Стоит сказать, что помимо поддержки модельеров и дизайнеров, Art Week выделяет специальные гранты мастерам текстильного и ткаческого искусства, занимающимся восстановлением старинных технологий производства тканей из натуральных волокон и природных красителей.

Завершился ArtWeekStyle.uz-2010 в новом Дворце международных форумов «Узбекистан». Слушая арии из классических опер в исполнении несравненного Хосе Карререса, представители фэшн и арт индустрии мечтали уже о том, как в 2011 году они соберутся вновь в Ташкенте, который становится городом творчества, моды и стиля.

Если вы захотели достать какие-то вещи с показов, например - женская верхняя одежда оптом, то вы без проблем сможете это сделать у дизайнеров показа!