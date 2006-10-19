«Наш человек» в Голливуде

- Александр, сколько фильмов на вашем профессиональном счету?

- Сейчас к выходу в свет готовится моя десятая картина. В ней я не только снимался, но и был продюсером. Думаю, буду продолжать: я активно сотрудничаю с продюсером Леной Масловой, очень талантливой девочкой. Она готовит к съемкам фильм под названием «Последний вагон».

- Представители компании «Каро Премьер», которая занималась прокатом вашего блокбастера «Московская жара», утверждают, что в России и странах СНГ кассовые сборы фильма составили более 2 млн. долл. Картина в 2006 году прокатывалась в 95 кинотеатрах. Специалисты говорят, это отличный результат. Как вы сами оцениваете коммерческий эффект фильма?

- Фильм «Московская жара» вышел в общей сложности в 51 стране. И сделал меня там, в Америке, ну если не суперзвездой, но настоящей звездой. Одной из наших задач было продемонстрировать более актуальный и правдоподобный взгляд на современную Россию, Москву, создать положительный образ нашего молодого соотечественника. Думаю, с этим мы справились.

Сейчас я собираюсь лететь на Римский кинофестиваль. (В Италии «Московская жара» тоже пользовалась большим успехом.) Потом я на несколько дней приеду в Москву, чтобы договориться о выпуске в России фильма «Охотники за сокровищами», который мы закончили с Дэвидом Керредайном.

- Книга о фитнесе - не первая на вашем счету?

- Нет, до нее было еще четыре, которые вышли общим тиражом 200 тысяч экземпляров. Пятая книга, которая называется «Большая энциклопедия фитнеса», издана тиражом 10 000 экземпляров и уже вовсю продается в России. Предисловие к ней, кстати, написал Майкл Йорк.

- Трудно было адаптироваться в Голливуде?

- Сначала, конечно, было очень трудно. Я плохо знал анг­лийский язык. Трудно обучаться, когда ничего не понимаешь. И передо мной встал выбор: или выучить язык, или... И в кратчайшие сроки я научился говорить по-английски, посещал занятия в университете в Калифорнии.

Там познакомился с выдающимся писателем Реем Бредбери, и мы беседовали на его родном языке. Мне было интересно, как он относится к новым технологиям, в частности к компьютерам. Он мне ответил: «Когда я начинал писать, не было даже телевидения, только радио. И всю жизнь я проработал на печатной машинке, о чем не жалею. А к компьютерам отношусь отрицательно. И к Интернету». Рей - потрясающе гениальный человек! Потом я познакомился со многими известными людьми американской творческой элиты. А в студии Ли Стросберга теперь висит моя фотография на стенде среди лучших выпускников... Недалеко от фотографии де Ниро!

- Вы готовы прославить фамилию своих предков в мировом кинематографе?

- Вообще, я родился в интеллигентной московской семье. Мама - инженер, папа - профессор-экономист. Вы знаете, в таких семьях не принято учить детей драться. Кстати, у меня мама достаточно высокая - 1 м 70 см, а папа все 2 метра. Поэтому и я большого роста. Вы не поверите, я был длинный и худой в 13 лет. При росте 1 метр 90 сантиметров весил всего шестьдесят килограммов. Поэтому потом так увлекся культуризмом - чтобы быть сильным.

- Вы закончили Москов­скую государственную академию управления. Это помогает в кинобизнесе?

- Да. Мой выпуск 1993 года был первым, когда нас называли уже не инженерами, а менеджерами. Более того, я написал кандидатскую диссертацию о маркетинговых исследованиях в рекламных структурах, то есть стал теоретиком бизнеса.

Оказалось, что тот экономический багаж очень пригодился.

- Личная жизнь такая же безоблачная, как и профессиональная?

- Да. С Катей мы познакомились еще в институте, а в 2000 году в Америке поженились. Я влюбился в Катю с первого взгляда. Детей у нас пока нет, потому что ко всему мы относимся очень ответственно. Стараемся делать так, чтобы одно не мешало другому.

- Вы делаете американское, а не российское кино.

- Да, в кинематографе я занимаюсь голливудскими проектами. Их сейчас у меня очень много. Там такие правила: если вы хотите сделать продукт, даже сценарии должны вам писать именно голливудские сценаристы. Но я по-прежнему россиянин. Такой «наш человек» в Голливуде.



