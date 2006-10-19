Семнадцать мгновений судьбы

В сборнике представлена «популярная» часть творчест­ва композитора Микаэла Таривердиева, который написал массу классических произведений, а всенародно любимым стал благодаря «саундтреку» к фильму «Ирония судьбы, или С легким паром!». Хранительница наследия Микаэла Леоновича Вера Таривердиева не сразу согласилась на создание «трибьюта» в современных обработках: она - небезосновательно - считала, что его песни будут жить долго и в аутентичном звучании. Но в конце концов вдова композитора решила, что с творчеством Таривердиева неплохо бы познакомить и молодежь - для этого перепевки Глюкозы, «Фабрики» и «Города 312» вполне сгодятся.

Эта задача выполнена лишь отчасти. Все же для тинейджеров песни советской эстрады, скорее всего, прозвучат «недостаточно прикольно». Наиболее выгодно на сборнике выглядят те артисты, которые сумели хотя бы в какой-то мере повторить душевность оригинального исполнения, - например, Светлана Сурганова с «Мне нравится». А вот Вячеслав Петкун, Александр Буйнов и «Город 312» заметно переигрывают, взявшись за знакомый с дет­ства материал. В эту компанию неожиданно попал и Иосиф Кобзон, который вновь исполнил «Мгновения»: зачем надо было переделывать совершенный трек 33-летней давности, неясно, поскольку прежнему себе нынешний Кобзон, добавивший в песню смысловых ударений, явно уступает.

Положительная же роль сборника «От Глюкозы до Кобзона» в том, что он напомнит слушателю о других фильмах, к которым Микаэл Таривердиев написал достойную музыку, - «Старомодная комедия», «Большая руда», «Король-олень», «Пред­чувствие любви»... С песнями из этих картин неплохо справились Юлия Савичева, группа «Фабрика» и родственный дуэт Инны и Дмитрия Маликова.