На любой вкус

Гранж. Группа Negative (клуб «Точка», 21 октября). Финский секстет образовался в 1997 году, когда вокалист Йонне Аарон решил повторить успех Эксла Роуза из Guns N'Roses. Успех пришел только через пять лет, но с тех пор сопутствует «негативам». В Москве глэм-гранжеры представят новый альбом «Anorectic» и лучшие песни с предыдущих дисков.

Блюз-рок. «Чиж и Ко» (КЗ «Мир», 25-26 октября). К Сер­гею «Чижу» Чигракову популярность пришла в середине 90-х - на фоне тогдашнего музыкального безвременья имеющие уши услышали честные приблюзованные истории из жизни. Сейчас «Чиж и Ко» сложно отнести к числу модных проектов, однако на эти концерты стоит сходить, чтобы послушать замечательные старые песни - «Вечная молодость», «Перекресток», «Она не вышла замуж»...

Электроника. «Зодиак» (клуб «Тень», 27 октября). В 1980 году скромные рижские студенты-консерваторцы выпустили сенсационную пластинку «Зодиак»: сенсацией стали не только непривычные синтезаторные аранжировки, но и семь великолепных мелодий, до сих пор не стершихся из памяти. Композитор Янис Лусенс мог бы стать миллионером на одних авторских, если бы жил на Западе. Спустя четверть века он возродил «Зодиак» и порадует москвичей ностальгическим электронным шоу.

Поп-рок. «Танцы минус» (КЗ «Мир», 27 октября). «Танцы минус» имели шансы остаться одной из многих гитарных групп, взлетевших на гребне «рокапопса». Но харизматичный лидер команды Вячеслав Петкун своими резкими суждениями и участием в параллельных проектах заставил относиться к «ТМ» серьезнее. В «Мире» будут только песни, причем в акустических аранжировках - и это даст слушателю возможность наконец оценить собст­венно музыку Петкуна.

Попса. Наташа Королева (театр «Золотое кольцо», 27 октября - 5 ноября). Любимый простым народом жанр будет звучать на демократичной площадке - в бывшем кинотеатре «Эстафета», где теперь обосновался ансамбль «Золотое кольцо» Надежды Кадышевой. Супруга Тарзана даст подряд десять концертов с программой, названной просто - «Лучшие песни». Билеты можно купить, а можно получить в нагрузку к покупкам в ювелирной сети, являющейся спонсором шоу.