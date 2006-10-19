Майдана «Океан»

- Поклонники на московских улицах вас не донимают?

- Они культурно подходят, не набрасываются. Несколько человек интеллигентно просили автографы.

- Думали ли вы во время «оранжевой» революции, что президентом Украины станет Ющенко, а премьер-министром - Янукович, против которого боролся киевский Майдан?

- Меня не это волновало на Майдане. В тот момент символом правды для нас являлся конкретный человек - Виктор Ющенко. Мог быть и кто-то другой.

- Нет ли сейчас какого-то разочарования в идеалах «оранжевой» революции?

- Я человек уже немножко поживший, поэтому знаю, что не стоит ничего идеализировать. После любой эйфории приходит некое опустошение. Я не вижу тут огромной проблемы.

- Вернемся к музыке. Когда ждать новый альбом «Океана Ельзи»?

- Я думаю, весной. Плани­руем в середине апреля, плюс-минус месяц.

Почти все песни уже написаны - сейчас доделываем аранжировки...

- В диск войдут только ваши песни или музыканты тоже что-то предложили?

- На данный момент есть пара песен в работе, которые написали ребята. Войдут ли в окончательный вариант пластинки, я пока не знаю.

- Правда ли, что группа планирует серию клубных концертов с необычной программой?

- В Москве мы сделаем засекреченный концерт в одном из модных - в хорошем смысле этого слова - клубов, пригласим друзей и сделаем такую VIP-вечеринку. Что это будет, мы еще сами не знаем: немножко джаза, немножко фолка, немножко шансона француз­ского. Песни «Океана Ельзи» должны прозвучать совершенно неузнаваемо. У нас даже продюсер - джазмен, бывший коллега басиста Дениса Дудко.

- Как складываются отношения в новом составе?

- Отлично, хотя состав не такой уж и новый - ему полтора года. А начались обновления в группе больше двух лет назад. Все нормально складывается.

- А как вы делите гонорар? Вам как лидеру какой процент полагается?

- Это не совсем коррект­ный вопрос. Я ведь, кроме того что музыкант и автор песен, являюсь еще и учредителем продюсерской компании, которая занимается группой «Океан Ельзи» и некоторыми другими проектами. Так что как музыкант «ОЕ» я с концертов не получаю ни копейки, но имею долю в прибыли компании. В составе «Океана» получаю только авторские отчисления за песни.

- Тогда другой некоррект­ный вопрос. Как вы делите поклонниц?

- Чем моложе участник группы, тем больше ему разрешается. Я не сторонник близких отношений с поклонницами, но это личное дело каждого. Я в своей жизни много чего перепробовал, но сейчас я счастлив с любимым человеком. У двоих наших ребят есть семьи. Ну и у меня. А остальные двое - свободные, как ветер в поле.

- Как вы относитесь к Верке Сердючке (Андрею Данилко)?

- Данилко - талантливый молодой человек, которого я уважаю, но образ Сердючки я не воспринимаю органически. Я Андрея поддерживаю, но способ зарабатывания денег он выбрал уж слишком конъюнктурный. Я понимаю, что почти все конъюнктура, даже «Comedy Club» - но там, по крайней мере, есть какое-то творчество. Сердючка - это профессионально с точки зрения шоу, но она ничем меня не удивляет, никакие струны моей души она не затрагивает.