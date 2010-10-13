В поисках души

Евгений Дога создал множество культовых музыкальных произведений, в том числе и в академических жанрах. Его сочинения для фильмов «Мой ласковый и нежный зверь», «Табор уходит в небо», «Гонки по вертикали», «Мария-Мирабелла» вечны. А с песней «Мой белый город», ставшей гимном Кишинева, началась всесоюзная известность Софии Ротару. В «АН» №33 (223) было опубликовано интервью, не согласованное с композитором. Редакция газеты приносит извинения Евгению Доге. В связи с чем было решено лично встретиться с маэстро. И вот какой получился разговор.

- Евгений Дмитриевич, сегодня в шоу-бизнесе сплошные штампы…

– А чего вы хотите? Ведь фабрики должны выпускать табуретки, а не артистов. Певцы – товар штучный. Они должны пройти серьезную школу исполнительского мастерства. Но шоу-бизнес ждать не хочет. Ему сгодятся полупрофессионалы, которых потом с шумом и помпой разрекламируют в масс-медиа. В результате каждый из них превратится в талантище… Моцарт – не звезда, Чайковский – никто, а «фабриканты» – звезды. Это не моя компания. Для меня не существует такого понятия, как мода в искусстве. Для художника модно то, что для него естественно. Если он примерит что-то не свойственное его пониманию, то всегда будет выглядеть уродливо. У меня своя музыка, которую пишу для себя. А если она еще кому-то доставит удовольствие – буду этому рад.

– Мне кажется, вы лукавите. Ваш талант прошел проверку временем. Ваше имя – серьезный бренд. Кстати, сегодня многие ваши коллеги используют свое имя и делают на нем бизнес…

– Я не могу этого понять. Искусство и бизнес – разные вещи. Моя музыка не для бизнеса. Это как обучение детей. Какой от ребенка доход? В него обычно вкладывают. Делают все для того, чтобы он стал человеком. Умел нормально писать, читать, знал историю своей страны. Помнил и ценил свои истоки. Так что я скорее вкладываю, нежели пожинаю плоды. Моя музыка не дает серьезного дохода.

– Но зато ваш вклад в искусство высоко оценила не только российская, но и западная публика. В США вас наградили золотой медалью чести «Человек второго тысячелетия»…

– Я очень ценю эту награду. Но это так… немножко утолить тщеславие (улыбается). Не более того. Серьезных планов на заграницу у меня никогда не было. Хотя после успеха фильма «Табор уходит в небо» были и лестные предложения уехать на Запад и начать там свою карьеру. Но я не решился. Это значило оставить своих почитателей, свою землю. Именно она меня подпитывает в творчестве. У меня нет второй жизни, чтоб начинать ее с нуля. Человеку нужна солидная поддержка, чтобы сегодня он смог достичь успеха на Западе. Мне сложно понять наших популярных артистов, которые в одиночку ищут там славы и успеха. Это нереально. На Западе таких, как они, и так полно. А вот с артистами серьезного жанра – проблемы другие. Посмотрите, какую удачную карьеру за границей сделала Аня Нетребко. В нашей стране ей было бы сложнее добиться таких высот. Наше общество так воспитано: если высокое искусство приходит к нам с Запада, то оно будет модным. И тогда с ним будут считаться и уважать.

– Некоторое время назад в прессе писали, что одно из ваших произведений было украдено музыкальными продюсерами голливудского фильма «Убить Билла»…

– Слышал об этом. Но этим вопросом не занимался. Во-первых, я неконфликтный человек. Во-вторых, наверное, уже привык к незащищенности интеллектуального труда. У нас в стране творческий человек в профессиональном плане пока самый незащищенный.

– Ну, как-то уж совсем пессимистично рассуждаете…

– Я – пессимистический оптимист! Считаю, что надо управлять этими процессами. Есть закон о борьбе с курением и алкоголем, а по телевизору до сих пор показывают, как курят и пьют. Тогда зачем такой закон? Или вот высококвалифицированный специалист имеет право на трудовую деятельность. А у нас о многих творческих, талантливых профессионалах масс-медиа умалчивает. Разве это нормально? Ведь есть много по-настоящему хорошего. Не пойму, например, почему академическое искусство, литература, которые являются основой духовности общества, сегодня не в почете? Не то чтобы мало денег и внимания им уделяли, а просто не в почете. Так какое же поколение мы в итоге воспитаем? Неужели бездушных роботов?..