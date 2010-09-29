Викторина от Джо Кокера

Джо Кокер – патриарх и классик современного рока, записавший 21 студийный альбом и четыре концертных. Большинство из них разошлись платиновыми тиражами.

На счету ветерана – выступление на Вудстоке, «Оскар» и «Грэмми», а в 2007 г. певец стал кавалером Ордена Британской Империи. Он – подлинная легенда.

В октябре 2010 г. свет увидит совершенно новый альбом музыканта, получивший название Hard Knocks. Продюсером диска станет Мэтт Серлетик, известный по работе с Карлосом Сантаной, Matchbox Twenty и Робом Томасом. В пластинку войдут девять совершенно новых песен авторства Джо Кокера, а также одна кавер-версия – I Hope Dixie Chicks. И у его поклонников и просто ценителей хорошей музыки появится шанс первыми заполучить как этот альбом, так и памятные подарки от самого Джо Кокера. Надо лишь принять участие в викторине.

Для участия в ней следует прислать ответы на ее вопросы по эл. адресу:

argumenti@argumenti.ru с пометкой шоу-бизнес\Джо Кокер. Итак:

1. В каком году вышел первый альбом Джо Кокера и как он назывался?

2. Какую песню Джо Кокера исполнила другая легенда хип-хоп‑индустрии Тупак Шакур?

3. Кавалером какого Ордена является Джо Кокер?