…а Сталлоне в Казахстане

Актер Сильвестр Сталлоне «перекочует» в степи Казахстана.

По крайней мере, есть на это надежда у казахской кинокомпании, ведущей с ним переговоры о съемках их боевика. Как сообщил «АН» ассистент режиссера, в данный момент у них уже есть предварительные договоренности со Сталлоне, и они пытаются решить сложности с его райдером. Кстати, у актера в этом кинопроекте не главная роль. Планируется, что голливудская знаменитость сыграет американского контрабандиста, торгующего людьми.