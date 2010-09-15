…а Сталлоне в Казахстане
№ 36(226) от 16.09.2010 [«Аргументы Недели », Подготовила Марина ПЕТРОВА ]
Актер Сильвестр Сталлоне «перекочует» в степи Казахстана.
По крайней мере, есть на это надежда у казахской кинокомпании, ведущей с ним переговоры о съемках их боевика. Как сообщил «АН» ассистент режиссера, в данный момент у них уже есть предварительные договоренности со Сталлоне, и они пытаются решить сложности с его райдером. Кстати, у актера в этом кинопроекте не главная роль. Планируется, что голливудская знаменитость сыграет американского контрабандиста, торгующего людьми.
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