Депардье пустит корни в Ереване…

Жерар Депардье увлекся армянским колоритом. Причем настолько, что на днях прилетел в Армению и заявил о том, что ощущает себя армянином.

Кроме этого, актер всерьез вознамерился познакомить всю Европу с армянскими искусством и коньяком. Говорят, что на эту тему актер уже имел диалог с местными властями. Ходят слухи, что на территории Армении Депардье присмотрел для себя небольшой заводик по производству алкогольной продукции. Так что не исключено, что армянский коньяк теперь будет выпускаться по французским ГОСТам.