Седакова взялась за Камасутру
№ 36(226) от 16.09.2010 [«Аргументы Недели », Подготовила Марина ПЕТРОВА ]
После удачного опыта в написании книг певица Анна Седокова решила не останавливаться на достигнутом и продолжила «изливать» свои женские секреты в книжный переплет.
Правда, в этот раз знаменитость намерена заработать деньги на очень интимном. Певица пишет Камасутру. Кстати, пикантная деталь – иллюстрировать книгу Седокова планирует не только своими фотографиями, но и откровенными фото коллег. Каких именно – держится в секрете. Так что, звезды, будьте внимательны – вдруг «скрытая камера» Седоковой уже «охотится» на вас.
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