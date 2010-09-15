Седакова взялась за Камасутру

После удачного опыта в написании книг певица Анна Седокова решила не останавливаться на достигнутом и продолжила «изливать» свои женские секреты в книжный переплет.

Правда, в этот раз знаменитость намерена заработать деньги на очень интимном. Певица пишет Камасутру. Кстати, пикантная деталь – иллюстрировать книгу Седокова планирует не только своими фотографиями, но и откровенными фото коллег. Каких именно – держится в секрете. Так что, звезды, будьте внимательны – вдруг «скрытая камера» Седоковой уже «охотится» на вас.