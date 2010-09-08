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Я б в политики пошел!

№ 35(225) от 09.09.2010 [«Аргументы Недели », Алексия МЕЛЕВСКАЯ ]

Я б в политики пошел!

В шоу-бизнесе нынче голодно. Корпоративы ни к черту. Сольные выступления тоже удовольствие сомнительное, да и хлопотное. Самое время «подкормить»  себя новым карьерным поприщем.  Политическим, к примеру.  А что, неплохая альтернативка – и к власти поближе, и в новом статусе о патриотизме можно порассуждать. Правда, как-то все эти  внезапно проснувшиеся гражданские амбиции у наших «звездунов»  странновато выглядят.  Я бы даже рискнула предположить  – что не настоящие они. А что… может, подкармливают их там – в коридорах власти – чем-то специфическим,  и становятся они зомби. И  потому «гражданские мысли» у них какие-то однообразные и зазубренные.  И меняют они свои перья и стразы на серый чиновничий костюм… Зачем «гламурной публике» искать «родства» с политикой и какова цена за «входной билет», выяснили «Аргументы неделi».

«Свадебные генералы»

Что не говори, но политика сегодня новый – тренд. Иначе как объяснить тягу к ней нашего «гламурья».  Что ни день, то в славные ряды партийцев и депутатов подтягиваются новые селебрити – певуны, спортсмены, шоумены, да и просто тусующие светские персонажи.  Такое ощущение, что светская тусовка поделилась на «сливки» (и то, что под ними) и в связи с этим «переехала» осваивать более пафосный интерьер.  Но это лишь предположения. Не исключено, что косит наш шоу-бизнес вирус патриотизма. Вот и идут знаменитости, забросив свои «шальные заработки», трудиться на благо страны и своих собственных политических амбиций. Только вот тогда, простите, несостыковочка какая-то вырисовывается. Почему «новоиспеченные карьеристы», настроенные на серьезную социальную и политическую работу, не знают элементарных вещей хотя бы из справочника «Политика для «чайников»». Неужели и здесь на «фанеру» рассчитывают?  Впрочем, «свадебное генеральство» – сегодня «профессия»  востребованная. И похоже, что политические круги не исключение. Но обо все по порядку…

 «Безусловно, популярные и публичные люди привлекают внимание не только в магазине, но и в политике, – признаются в одной из партий. – А следовательно, грех этим не воспользоваться. Конечно, «выгода» должна быть полезной обеим сторонам. Но в большинстве случаев  никто из новообращенных не жаловался». Ведь за свое участие в благом деле знаменитости имеют тоже определенные блага. Под некоторых делаются специальные программы.  К примеру, говорят, что такую поддержку оказали «соратникам» партии «Единой России» спортсменам Дмитрию Носову и Кости Цзю. Не исключено, что, рассчитывая на подобный «бонус», вступили в эту партию и ранее не видящие себя в политике солист «Иванушек» Кирилл Андреев, скандально известная балерина Анастасия Волочкова, эпатажный Борис Моисеев, боксер Николай Валуев, режиссер Федор Бондарчук и другие. Хотя утверждать этого не будем. Только заметим,  что времена сегодня для «творческой единицы» такие – не хлебосольные и безработные. Поэтому «халтурку» себе каждый ищет – как умеет. К тому же «идеология голодного художника» – примета явно не нашего времени.

Приятные бонусы

Пока одни знаменитости примеряют на себя «партийный статус»,  другие - играют в более взрослые игры – депутатские. Не так давно с таким политическим «почином» поздравляли лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева. Депутательствуют в Государственной думе и спортсменки Светлана Хоркина и Алина Кабаева, которая теперь по статусу Алина Маратовна. На благо страны продолжают трудиться и такие «музыкальные» депутаты, как Иосиф Кобзон и Александр Розенбаум. А вот добившийся в составе партийного списка победы футболист Андрей Аршавин от мандата решил отказаться. Не прошла проверку временем и Маша Малиновская. Напомним, что, обойдя по партийным спискам певца Дмитрия Билана, скандальная теледива около года занимала пост депутата Белгородской области от ЛДПР. Однако, после того, как все СМИ раструбили о ее новом статусе, она все-таки сложила свои депутатские полномочия. Ходят слухи, что руководство партии было недовольно ее использованием данных ей административных ресурсов. О каких бонусах идет речь конкретно в этом случае – не известно. Зато, по установленному своду законов,- депутатам, в том числе и «свадебным», помимо заработной платы полагается немало благ. Это и бесплатная парковка, и специальные подъезд и вход в помещение, а в некоторых случаях и «депутатская неприкосновенность». В общем, мировая поп-дива Мадонна явно проигрывает по статусным заморочкам нашим политизированным работникам развлекательного сектора.   

Реальными делами прославиться нельзя?

Не знаю, как вам, но мне всегда было любопытно, по каким таким критериям потенциальных «звездных» членов партии принимают в политряды. Не по фотографиям же из «Плейбоя» и песенному столу заказов на радио. Как утверждают «партийцы», «сортируют» желающих по отсутствию «темных пятен» в биографии и желанию бурной деятельности. Но, похоже, это в теории. Ведь на практике похвастаться серьезными трудовыми буднями на политическом поприще из «селебрити» могут разве, что Кобзон, Розенбаум и Станислав Говорухин.  Деятельность остальных «звездунов» похожа на «мышкин труд»: тихая и незаметная. На заседаниях «звездные политики» тоже предпочитают «не отсвечивать» – в силу своего отсутствия. Зато светские политмероприятия все посещают исправно. Можно даже журнал посещений не вести. Причем для подобного «трудового променада»  большинство из них даже обзавелись специальным портным. В остальном приветствуется скромность. Ходят слухи, что с недавних пор по местному «дресс коду» «звездным представителям власти» в стенах Кремля помимо яркой «экипировки» не рекомендуется появляться и в дорогих аксессуарах. В остальном всех интересуют реальные дела. Ну или, на худой конец, их имитация.

Статусная удавка

Забавно, но подобные игры в политический статус имеют для знаменитостей и отнюдь не беззаботно-радужные перспективы. Ответственность, знаете ли, никто не отменял. Так что, если партия скажет — надо, – будь любезен, «звездный  человек», – лети сажать яблони на Луну и танцуй там для улучшения их роста. Конечно, можно попытаться измениь свои политические взгляды и выйти из партийных списков. Но, видимо, здесь не все так уж и просто. «Вы знаете хоть одного артиста, самостоятельно вышедшего из партии? – удивляется нашим вопросам актер и он же по совместительству член партии «Единая Россия» Сергей Жигунов. – Вот вам и ответ. Извините, но о политике я говорить не буду».  Не желают своими мыслями о политике делиться и другие «политизированные знаменитости».  Наверное, боятся, что есть у нас «сыворотка правды» и выведаем мы у них и продадим за границу страшные государственные тайны.  Хотя, может быть, им и сказать нечего. Ведь «говорящие головы» обычно читают свой текст с помощью суфлера. А тут у них под рукой такого «рояля  в кустах» как раз и не оказалось.

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